Экс-игрок НФЛ Бэнкс: «Все говорят о Бедарде – такого игрока в «Рейнджерс» еще нет. Там просто хороший набор хоккеистов. Нет того, кто бы выделялся»
Карл Бэнкс высказал мнение, что в «Рейнджерс» нет звездных хоккеистов.
«В составе команды нет хоккеиста, про которого я бы сказал: «Этот парень мне нравится». Понимаете?
Все говорят про Коннора Бедарда в «Чикаго». Но я не думаю, что в «Рейнджерс» есть такой хоккеист.
В прошлом сезоне я следил за «Рейнджерс» и говорил, что это будет хорошая команда. Мне это нравится.
Но у них нет хоккеиста, который мне бы понравился, и он бы выделялся.
У них просто хорошая набор игроков», – сказал бывший игрок НФЛ Карл Бэнкс, который отметил, что ему нравится «Рейнджерс» еще со времен игры Марка Мессье.
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