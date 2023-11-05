Экс-игрок НФЛ Бэнкс: «Все говорят о Бедарде – такого игрока в «Рейнджерс» еще нет. Там просто хороший набор хоккеистов. Нет того, кто бы выделялся»

Теги Рейнджерс Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Карл Бэнкс высказал мнение, что в «Рейнджерс» нет звездных хоккеистов.

«В составе команды нет хоккеиста, про которого я бы сказал: «Этот парень мне нравится». Понимаете?

Все говорят про Коннора Бедарда в «Чикаго». Но я не думаю, что в «Рейнджерс» есть такой хоккеист.

В прошлом сезоне я следил за «Рейнджерс» и говорил, что это будет хорошая команда. Мне это нравится.

Но у них нет хоккеиста, который мне бы понравился, и он бы выделялся.

У них просто хорошая набор игроков», – сказал бывший игрок НФЛ Карл Бэнкс, который отметил, что ему нравится «Рейнджерс» еще со времен игры Марка Мессье.

8 комментариев

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Виктор Никитин
можно спорить с тем суперзвезда ли Панарин(скорее всего нет), но он уж точно звезда
+4
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+4
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vzi
В Рейнджерс и квотербека нет… ;)
+3
0
+3
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Homyakus
Какую то пургу выдал
+2
0
+2
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Михаил Майоров
Обладатели Везины и Норриса против игрока, который, не факт, что возьмёт Колдер. Воистину пиар стал важнее реальности
+1
0
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Самый адовый Крикун
Ответ Виктор Никитин
можно спорить с тем суперзвезда ли Панарин(скорее всего нет), но он уж точно звезда
+ Игорь, Адам, Мика
+1
0
+1
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Ilya Mukhachev
Это намек? Будут искать Некствана для Нюрки? занимательно!
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Aleksandr
Панарин покажет ультра-класс в плей-офф и возьмет чашку, Бэнкс узнает кто суперзвезда. Главное, чтобы на Вегас в финале не налетели. Скриньте 🏆
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Самый адовый Крикун
Ответ vzi
В Рейнджерс и квотербека нет… ;)
Фокс вполне сойдет за квотербека
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