Экс-игрок НФЛ Бэнкс: «Все говорят о Бедарде – такого игрока в «Рейнджерс» еще нет. Там просто хороший набор хоккеистов. Нет того, кто бы выделялся»

Карл Бэнкс высказал мнение, что в «Рейнджерс» нет звездных хоккеистов.

«В составе команды нет хоккеиста, про которого я бы сказал: «Этот парень мне нравится». Понимаете?

Все говорят про в « ». Но я не думаю, что в «Рейнджерс» есть такой хоккеист.

В прошлом сезоне я следил за «Рейнджерс» и говорил, что это будет хорошая команда. Мне это нравится.

Но у них нет хоккеиста, который мне бы понравился, и он бы выделялся.

У них просто хорошая набор игроков», – сказал бывший игрок НФЛ Карл Бэнкс, который отметил, что ему нравится « » еще со времен игры Марка Мессье.