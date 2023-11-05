На лед выбросили лифчик после хет-трика Мэттьюса в матче с «Баффало»

Теги Баффало Торонто фото НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Женское нижнее белье выбросили на лед после хет-трика Остона Мэттьюса.

«Торонто» проиграл «Баффало» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий канадского клуба Остон Мэттьюс забросил три шайбы в этой игре. В общей сложности форвард забил 11 голов в 11 матчах сезона.

После того, как американец сделал хет-трик, болельщики по традиции начали бросать на лед кепки, но, кроме них, кто-то из зрителей выбросил на лед бюстгальтер.

У Мэттьюса – третий хет-трик в сезоне. Это самый бодрый старт в НХЛ за 100 (!) лет

14 комментариев

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All-Star Sports
Размер внушает))
+21
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Andreir888
Судя по фотографии, это бредень))
+10
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Pitts
Просто две шапки сразу
+5
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Леонид Володин
наши остроумные болельщики написали, что это наши единственные чашки
+4
0
+4
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цэсемьэр
ну хоть какие-то чашки😆
+3
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+3
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dosatuy
Ответ All-Star Sports
Размер внушает))
Это точно)) издалека видать
+2
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heache
Ответ Pitts
Просто две шапки сразу
для сиамских близнецов
+2
0
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Габорик
Bra-trick :)
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-1
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Дэннис Молинарев
Кепке хоть жив, после того, как его не лед скинули??
+1
-1
0
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Evgeny Trifonov
больше похоже на шапки для ватерполистов
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hhlg
Мигрант никогда не был так близок к провалу 😁
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Vatokatya
Тоже своего рода панамки
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sammuilson
Бегло просматривая новостную ленту НХЛ глаз зацепил - " На лед выбросили лифчик ...
Мэттьюса в матче с «Баффало»"
Чеее??? Ааааа.
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Александр Богомолов
Ответ All-Star Sports
Размер внушает))
Да, 5ый или 6ой
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