На лед выбросили лифчик после хет-трика Мэттьюса в матче с «Баффало»

Женское нижнее белье выбросили на лед после хет-трика Остона Мэттьюса.

« » проиграл « » (4:6) в матче регулярного чемпионата .

Нападающий канадского клуба забросил три шайбы в этой игре. В общей сложности форвард забил 11 голов в 11 матчах сезона.

После того, как американец сделал хет-трик, болельщики по традиции начали бросать на лед кепки, но, кроме них, кто-то из зрителей выбросил на лед бюстгальтер.

У Мэттьюса – третий хет-трик в сезоне. Это самый бодрый старт в НХЛ за 100 (!) лет