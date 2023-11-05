«Питтсбург» во 2-й раз в XXI веке забросил 10+ шайб в матче регулярки – в ворота «Сан-Хосе». Клуб ушел с последнего места на Востоке

Теги Питтсбург Сан-Хосе НХЛ Майк Салливан Хоккей

«Питтсбург» во 2-й раз в XXI веке забросил 10 шайб за игру – в ворота «Сан-Хосе».

«Пингвинс» разгромили «Шаркс» (10:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ

Матч с 10+ голами стал для команды вторым в текущем столетии. В марте 2022 года команда под руководством Майка Салливана забросила 11 шайб в игре с «Детройтом» (11:2).

Еще один случай был в плей-офф – в 2012 году в матче серии первого раунда с «Филадельфией» (10:3). 

Рекорд клуба в регулярках – 12 шайб. Он был установлен в марте 1975 года в матче с «Вашингтоном» (12:1) и повторен в декабре 1991 года в игре с «Торонто» (12:1). 

«Питтсбург» набрал 8 очков в 8 играх сезона и ушел с последнего места в Восточной конференции. Клуб опережает «Оттаву» по разнице шайб. 

2 комментария

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Александр Романов
Ну сан Хосе конечно дно
+8
0
+8
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VintDV
Акулы если что то не изменят могут получить по 10ке еще не раз конечно.
+4
0
+4
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