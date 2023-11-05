В 15 матчах игрового дня НХЛ было заброшено 114 шайб – новый рекорд лиги.

Прошедший игровой день в стал самым результативным в истории.

В общей сложности в 15 матчах было заброшено 114 шайб (7,6 в среднем за игру).

Самым результативным стал матч между « » и « » (10:2).

Предыдущий рекорд в рамках одного игрового дня был установлен 29 апреля 2022 года – 104 шайбы в 15 играх (6,93 в среднем).

Результаты игрового дня 4 ноября (15 матчей)