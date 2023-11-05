В 15 матчах игрового дня НХЛ было заброшено 114 шайб – новый рекорд лиги

Теги Питтсбург Сан-Хосе НХЛ рекорды Хоккей

В 15 матчах игрового дня НХЛ было заброшено 114 шайб – новый рекорд лиги.

Прошедший игровой день в НХЛ стал самым результативным в истории. 

В общей сложности в 15 матчах было заброшено 114 шайб (7,6 в среднем за игру). 

Самым результативным стал матч между «Питтсбургом» и «Сан-Хосе» (10:2). 

Предыдущий рекорд в рамках одного игрового дня был установлен 29 апреля 2022 года – 104 шайбы в 15 играх (6,93 в среднем). 

Результаты игрового дня 4 ноября (15 матчей)

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11 комментариев

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lokoYar
Календарь удивляет,то 2 матча,то 15
+10
-1
+9
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v3
Ответ Юрий Безуглый
Больший атлетизм игроков, уменьшение размеров экипировки вратаря, большее число удалений и буллитов
Ещё к этому бы добавил нынешние положение СХШ, а также крутой старт некоторых команд.
+7
0
+7
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PAKETA 3.
Офигеть, результативность растет, но засчет чего это происходит?
+5
0
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ARAMIS777
Вот это выдали!
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HK Traktor
Ответ lokoYar
Календарь удивляет,то 2 матча,то 15
А это чтоб такие рекорды ставить)).
+2
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gukmamop
Ответ marchellinos
Об этом же подумал. Почему так не равномерно?
Болельщики СКА должны возмутиться и написать письмо!
+1
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marchellinos
Ответ gukmamop
Болельщики СКА должны возмутиться и написать письмо!
Причём тут болельщики СКА?! Я к ним точно не отношусь.
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Юрий Безуглый
Ответ PAKETA 3.
Офигеть, результативность растет, но засчет чего это происходит?
Больший атлетизм игроков, уменьшение размеров экипировки вратаря, большее число удалений и буллитов
+1
0
+1
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marchellinos
Можно было сделать 20 матчей и тогда шайб было бы ещё больше.
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marchellinos
Ответ lokoYar
Календарь удивляет,то 2 матча,то 15
Об этом же подумал. Почему так не равномерно?
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