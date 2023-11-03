Лучший бомбардир «Трактора» Шабанов отказался от общения с прессой после хет-трика «Адмиралу». В пресс-службе сообщили, что он «не дает интервью»
Максим Шабанов не стал говорить с журналистами после хет-трика в матче КХЛ.
«Трактор» победил «Адмирал» (6:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий уральской команды Максим Шабанов сделал хет-трик в этом матче и возглавил список лучших бомбардиров «Трактора», набрав 19 (12+7) очков в 27 играх.
После игры хоккеист отказался от общения с прессой.
«Максим Шабанов, как всегда, сбежал от журналистов. И в пресс-службе говорят, что интервью он не дает.
Напомню, что в «Тракторе» с прессой еще не общаются Бурдасов и Кравцов. Три человека из ведущих звеньев – это все-таки много», – написала журналистка Олеся Усова.
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