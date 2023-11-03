Лучший бомбардир «Трактора» Шабанов отказался от общения с прессой после хет-трика «Адмиралу». В пресс-службе сообщили, что он «не дает интервью»

Теги Трактор КХЛ Максим Шабанов Хоккей

Максим Шабанов не стал говорить с журналистами после хет-трика в матче КХЛ.

«Трактор» победил «Адмирал» (6:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий уральской команды Максим Шабанов сделал хет-трик в этом матче и возглавил список лучших бомбардиров «Трактора», набрав 19 (12+7) очков в 27 играх.

После игры хоккеист отказался от общения с прессой.

«Максим Шабанов, как всегда, сбежал от журналистов. И в пресс-службе говорят, что интервью он не дает. 

Напомню, что в «Тракторе» с прессой еще не общаются Бурдасов и Кравцов. Три человека из ведущих звеньев – это все-таки много», – написала журналистка Олеся Усова.

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13 комментариев

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Иван Буренков
Хоккеисты,как и все спортсмены - это медийные люди,и они должны общаться с журналистами(как и участвовать в других активностях)-это всё включено в контракт!
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Pupkin
Спрашивается, да кто ты, ***ть, такой чтобы игнорировать людей, которые работают на популяризацию хоккея - дела, которым ты, как и другие так называемые звезды этой игры, себе на хлеб с не самым плохим маслом зарабатывают?
+9
-2
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ToniKroos1999
Позор
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Barhydarov
Ну играли бы? В НХЛ общались . Как миленькие.
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Денис Кравцов
как не дал, когда дал после матча на скамейке запасных трк
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icey_punk
Вы должны понимать что много спортсменов плохо учились в школе, и их речь очень скудная
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вперёд спартак
у репортёров идиотские вопросы иной раз бесит и выключаешь звук
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GrAF
Вот так они начинают зазнаваться!
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