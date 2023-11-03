Лучший бомбардир «Трактора» Шабанов отказался от общения с прессой после хет-трика «Адмиралу». В пресс-службе сообщили, что он «не дает интервью»

Максим Шабанов не стал говорить с журналистами после хет-трика в матче КХЛ.

«Трактор» победил «Адмирал» (6:1) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий уральской команды Максим Шабанов сделал хет-трик в этом матче и возглавил список лучших бомбардиров «Трактора», набрав 19 (12+7) очков в 27 играх.

После игры хоккеист отказался от общения с прессой.

« , как всегда, сбежал от журналистов. И в пресс-службе говорят, что интервью он не дает.

Напомню, что в « » с прессой еще не общаются Бурдасов и Кравцов. Три человека из ведущих звеньев – это все-таки много», – написала журналистка Олеся Усова.