Алексей Заварухин утвержден главным тренером «Трактора». Об этом объявил губернатор Челябинской области в раздевалке команды
«Трактор» утвердил Алексея Заварухина на посту главного тренера.
Ранее специалист возглавлял команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера после отставки Анвара Гатиятулина.
«Трактор» продлил победную серию до пяти матчей после того, как обыграл «Адмирал» (6:1).
В раздевалку команды после игры пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который объявил об утверждении Алексея Заварухина в должности.
«Команда! С сегодняшнего дня в «Тракторе» новый главный тренер – уже без приставки «и.о».
Поздравим Алексея Борисовича! Вам успехов, тренерской смекалки и удачи. Команда, поддерживаем нового главного тренера», – сказал Текслер.
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