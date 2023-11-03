Алексей Заварухин утвержден главным тренером «Трактора». Об этом объявил губернатор Челябинской области в раздевалке команды

«Трактор» утвердил Алексея Заварухина на посту главного тренера.

Ранее специалист возглавлял команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера после отставки Анвара Гатиятулина.

« » продлил победную серию до пяти матчей после того, как обыграл «Адмирал» (6:1).

В раздевалку команды после игры пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который объявил об утверждении в должности.

«Команда! С сегодняшнего дня в «Тракторе» новый главный тренер – уже без приставки «и.о».

Поздравим Алексея Борисовича! Вам успехов, тренерской смекалки и удачи. Команда, поддерживаем нового главного тренера», – сказал Текслер.