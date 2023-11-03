Алексей Заварухин утвержден главным тренером «Трактора». Об этом объявил губернатор Челябинской области в раздевалке команды

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Алексей Текслер Хоккей

«Трактор» утвердил Алексея Заварухина на посту главного тренера.

Ранее специалист возглавлял команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера после отставки Анвара Гатиятулина.

«Трактор» продлил победную серию до пяти матчей после того, как обыграл «Адмирал» (6:1).

В раздевалку команды после игры пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который объявил об утверждении Алексея Заварухина в должности.

«Команда! С сегодняшнего дня в «Тракторе» новый главный тренер – уже без приставки «и.о».

Поздравим Алексея Борисовича! Вам успехов, тренерской смекалки и удачи. Команда, поддерживаем нового главного тренера», – сказал Текслер.

19 комментариев

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Сергей Дегтярев
Завара Красавчик!!!!! Давай кубок Завари домой... В родной Челябинск, все карты в руки🔥
+7
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mishamat74
Надо было еще ЦСКА СКА подождать
+7
-1
+6
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Алексей Табашников
Ответ mishamat74
Надо было еще ЦСКА СКА подождать
согласен! но, тем не менее, Поздравляю!!!
команда по другому выглядеть стала
+3
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+3
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Вячеслав Гришин
Ответ mishamat74
Надо было еще ЦСКА СКА подождать
Да пожалуй, что и надо бы подождать.
+3
0
+3
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S Works Tarmac SL7
Удачи, конечно, но какое отношение ко всему этому имеет губернатор?Объясните пожалуйста дилетанту
+2
0
+2
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Александр Буглеев
Ответ mishamat74
Надо было еще ЦСКА СКА подождать
... в Москве и в Питере - там тоже будет всё "красиво" !!! ... Только "чёрно-белые"... 👊🤝
+2
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Mukunku 64
Губернатор Монреаля утвердил главного тренера Канадиенс в раздевалке , пенсионеры монреальской области
Лишаются доплат, урезается социальный бюджет области ....это какой то сюр
А для понятия что такое КХЛ и как оно устроено , цитата
Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции в преддверии предсезонного турнира в Сочи предложил провести матч между командами КХЛ и НХЛ в столице Южно-Африканской Республики — Кейптауне...
Ноу комент
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Владимир
Ответ mishamat74
Надо было еще ЦСКА СКА подождать
Тут посерьёзнее проверка будет!!! Но будем надеяться, что всё будет хорошо в этих матчах!! Заряжать он умеет!!
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pg5kcmgytn
Ответ S Works Tarmac SL7
Удачи, конечно, но какое отношение ко всему этому имеет губернатор?Объясните пожалуйста дилетанту
Он президент клуба
+1
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Эд..19
Ответ S Works Tarmac SL7
Удачи, конечно, но какое отношение ко всему этому имеет губернатор?Объясните пожалуйста дилетанту
Так губернатор Челябинской области является президентом ХК «Трактор». Кому как ни ему утверждать назначения?
+1
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RIVAAA
Атмосфера в раздевалке топ и это збс.
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Денис Кравцов
ураааа
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GullitRuud
Ответ S Works Tarmac SL7
Удачи, конечно, но какое отношение ко всему этому имеет губернатор?Объясните пожалуйста дилетанту
Одно слово .. деньги . Кто платит тот и рулит .
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Александр Василич
Ответ S Works Tarmac SL7
Удачи, конечно, но какое отношение ко всему этому имеет губернатор?Объясните пожалуйста дилетанту
Деньги откуда?) Все на сайте есть.
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Komdiv 1000
Ответ S Works Tarmac SL7
Удачи, конечно, но какое отношение ко всему этому имеет губернатор?Объясните пожалуйста дилетанту
Он президент ХК Трактор
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