Козлов о победе «Салавата»: «Как говорил Муртаза Рахимов: «Можем проиграть всем, но только не «Ак Барсу»

Виктор Козлов поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом».

« » выиграл со счетом 3:1 в игре Фонбет чемпионата .

– Хорошая игра с нашей стороны. Четко играли по заданию с первой до последней минуты. Играли с самоотдачей и желанием.

Спасибо нашим болельщикам, атмосфера на арене была супер, их было слышно все 60 минут. Это придает ребятам уверенности и сил. Огромное спасибо им.

– Как оцениваете концентрацию команды? Как этого добились?

– Ребята показали, что они могут так играть. Они должны держать этот уровень. Конечно, это «Зеленое дерби» здесь, в Уфе, при наших болельщиках.

Я видел в глазах ребят, как они готовились к этому матчу. Они должны так готовиться к каждой игре.

– Бывают, что после эмоциональных и успешных игр у команды случается просадка. Как не допустить такого?

– Думаю, тут все вместе. И мы должны подсказать, и ребята должны уметь такое проходить.

Уровень чемпионата стал намного выше, очень много команд, на которые надо много тратить как эмоциональных, так и физических сил.

Качество хорошей команды заключается в том, чтобы играть стабильно со всеми соперниками.

– тащил, шел на третий сухой матч. Как его поддержали?

– Он заслужил сухарь, провёл феноменальный матч.

Хорошие игроки создавали моменты у ворот, он спасал нас. В принципе это и есть уровень Александра.

– Какие матчи с « » вам запомнились в качестве игрока?

– Все они особенные. Когда играешь в Уфе, чувствуется, насколько болельщикам важно обыграть «Ак Барс». Это все передается на игроков.

Даже в мое время мы выходили на казанцев на 110 процентов заряженными.

Как говорил Муртаза Рахимов: «Можем проиграть всем, но только не «Ак Барсу», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .