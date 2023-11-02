Козлов о победе «Салавата»: «Как говорил Муртаза Рахимов: «Можем проиграть всем, но только не «Ак Барсу»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Хоккей

Виктор Козлов поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом».

«Салават Юлаев» выиграл со счетом 3:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра с нашей стороны. Четко играли по заданию с первой до последней минуты. Играли с самоотдачей и желанием.

Спасибо нашим болельщикам, атмосфера на арене была супер, их было слышно все 60 минут. Это придает ребятам уверенности и сил. Огромное спасибо им.

– Как оцениваете концентрацию команды? Как этого добились?

– Ребята показали, что они могут так играть. Они должны держать этот уровень. Конечно, это «Зеленое дерби» здесь, в Уфе, при наших болельщиках.

Я видел в глазах ребят, как они готовились к этому матчу. Они должны так готовиться к каждой игре.

– Бывают, что после эмоциональных и успешных игр у команды случается просадка. Как не допустить такого?

– Думаю, тут все вместе. И мы должны подсказать, и ребята должны уметь такое проходить.

Уровень чемпионата стал намного выше, очень много команд, на которые надо много тратить как эмоциональных, так и физических сил.

Качество хорошей команды заключается в том, чтобы играть стабильно со всеми соперниками.

Александр Самонов тащил, шел на третий сухой матч. Как его поддержали?

– Он заслужил сухарь, провёл феноменальный матч.

Хорошие игроки создавали моменты у ворот, он спасал нас. В принципе это и есть уровень Александра.

– Какие матчи с «Ак Барсом» вам запомнились в качестве игрока?

– Все они особенные. Когда играешь в Уфе, чувствуется, насколько болельщикам важно обыграть «Ак Барс». Это все передается на игроков.

Даже в мое время мы выходили на казанцев на 110 процентов заряженными.

Как говорил Муртаза Рахимов: «Можем проиграть всем, но только не «Ак Барсу», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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5 комментариев

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Огюст
Да Это зелёное дерби очень принципиально по игре победной для любой из этих команд и их болельщиков !
+4
0
+4
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artist777
Правильные слова.
+4
-1
+3
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Ачиваков Марат
Спасибо, порадовали тактически правильно поставленной игрой, но впереди еще много работы. Думаю наша команда еще заявит о себе, на пути к вершине.
0
0
0
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