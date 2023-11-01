Кевин Дэллман: «В СКА меня познакомили с русским газом. Будто плывешь по галактике. От него выносливость зашкаливает, разум ясный, не устаешь. Странно»

Кевин Дэллман поделился мнением об использовании газа для расслабления в СКА.

Вероятно, бывший защитник СКА имел в виду ксенонотерапию – терапевтическую ингаляцию смеси инертного газа ксенона с кислородом. Такой метод лечения применяется в некоторых российских клиниках. Утверждается, что процедура не имеет противопоказаний и не вызывает привыкания.

«С русским газом меня познакомили в СКА. Первые четыре года я о нем даже не слышал. В СКА другой уровень. Доктор раздавал таблетки: это выпить перед тренировкой, это – перед матчем, а это – после матча.

Патрик Торесен и Тони Мортенссон говорят: «Пришли ребята с газом!» С начала сезона прошло две недели. Я подумал: «Что за ребята с газом?»

Они говорят: «Ты должен попробовать этот газ». Я ответил: «Окей».

Мортенссон рассказывал, что у них был один швед, у которого с этого газа был приступ паники, он очень испугался. Нельзя было подниматься, а он встал – вырывал провода из этой штуки и все снес.

Была комната, где доктора проводили процедуру. Ложишься на стол, тебя подключают к аппарату с большим черным шариком и вдыхаешь. И начинается: тела не чувствуешь, но все слышишь, как будто плывешь по галактике. Я начинаю потеть, спрашиваю: «Что происходит?»

Газ останавливают, меня просят показать большой палец, если все в порядке, или палец вниз, если что-то не так. Потом надо посидеть минут 15, успокоиться. Я прихожу в себя, но чувствую себя настолько легко, как будто плыву.

Эти ребята в СКА на другом уровне! Персонал, те ресурсы, которые у них есть – мы просто летали.

Не понимаю, как нас в том сезоне кто-то обыгрывал. Мы чувствовали себя так, будто мы непобедимые.

От газа выносливость зашкаливает, разум ясный, не устаешь. Это было странно», – сказал бывший защитник СКА Кевин Дэллман в подкасте Spittin’ Chiclets.

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