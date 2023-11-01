Кевин Дэллман: «В СКА меня познакомили с русским газом. Будто плывешь по галактике. От него выносливость зашкаливает, разум ясный, не устаешь. Странно»

Теги СКА Патрик Торесен Кевин Дэллман Тони Мортенссон КХЛ Хоккей

Кевин Дэллман поделился мнением об использовании газа для расслабления в СКА.

Вероятно, бывший защитник СКА имел в виду ксенонотерапию – терапевтическую ингаляцию смеси инертного газа ксенона с кислородом. Такой метод лечения применяется в некоторых российских клиниках. Утверждается, что процедура не имеет противопоказаний и не вызывает привыкания.

«С русским газом меня познакомили в СКА. Первые четыре года я о нем даже не слышал. В СКА другой уровень. Доктор раздавал таблетки: это выпить перед тренировкой, это – перед матчем, а это – после матча.

Патрик Торесен и Тони Мортенссон говорят: «Пришли ребята с газом!» С начала сезона прошло две недели. Я подумал: «Что за ребята с газом?»

Они говорят: «Ты должен попробовать этот газ». Я ответил: «Окей».

Мортенссон рассказывал, что у них был один швед, у которого с этого газа был приступ паники, он очень испугался. Нельзя было подниматься, а он встал – вырывал провода из этой штуки и все снес.

Была комната, где доктора проводили процедуру. Ложишься на стол, тебя подключают к аппарату с большим черным шариком и вдыхаешь. И начинается: тела не чувствуешь, но все слышишь, как будто плывешь по галактике. Я начинаю потеть, спрашиваю: «Что происходит?»

Газ останавливают, меня просят показать большой палец, если все в порядке, или палец вниз, если что-то не так. Потом надо посидеть минут 15, успокоиться. Я прихожу в себя, но чувствую себя настолько легко, как будто плыву.

Эти ребята в СКА на другом уровне! Персонал, те ресурсы, которые у них есть – мы просто летали.

Не понимаю, как нас в том сезоне кто-то обыгрывал. Мы чувствовали себя так, будто мы непобедимые.

От газа выносливость зашкаливает, разум ясный, не устаешь. Это было странно», – сказал бывший защитник СКА Кевин Дэллман в подкасте Spittin’ Chiclets.

Бойчак о «Северстали»: «Подозрительный врач дает тебе русский газ в подсобке, и ты ловишь кайф»

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ксенотерапия. А вот что за таблетки жрут в СКА - вопрос.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
Что за газ, что за газ? Сила Сибири, ёклмн!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mac Miller
Казах наговорит сейчас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor0432
ну всё,теперь слушать фантазии неделю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mephi027
Какой страшный русский допинг

Все курсят как положено, а тут какими-то газами обдалбываются, непорядок!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zenitchyk
ну в ска без газа никак. посмотрите, кто спонсор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий