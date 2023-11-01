Петтерссон сделал 2-й хет-трик в НХЛ и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров с 16 очками в 9 играх
Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон сделал 2-й хет-трик в НХЛ.
24-летний нападающий забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2) и стал первой звездой.
В его активе стало 16 (5+11) очков в 9 играх в сезоне.
Швед вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав Артемия Панарина («Рейнджерс», 15 очков в 9 играх, 5+10) и Дилана Ларкина («Детройт», 15 очков в 10 играх, 4+11).
Лидирует Джек Хьюз из «Нью-Джерси» (18 очков в 8 играх, 5+13).
На самом деле, Ванкувер какой-то нетрадиционный подход применяет. Сначала там всплыл наш Дед, который ещё до Хекстола начал чудить. Потом его бывший подчинённый в Питтсбурге же - Элвин. В штаб взяли Сергея Гончара тренить защитников. Параллельно поменяли/подтянули несколько игроков из Пингвинз - Лафферти, Блюгерз, ДеСмит, плюс из ветеранов Иан Коул. Казалось бы, прям типичный старческий прикол - соорудить что-то такое, не совсем понятное, но со своими ребятами. Плюс какого-то паренька из России зачем-то пригласили в штаб. А ты ж посмотри! Как-то это всё заработало у них там!