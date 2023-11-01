Петтерссон сделал 2-й хет-трик в НХЛ и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров с 16 очками в 9 играх

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон сделал 2-й хет-трик в НХЛ.

24-летний нападающий забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с « » (5:2) и стал первой звездой.

В его активе стало 16 (5+11) очков в 9 играх в сезоне.

Швед вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав Артемия Панарина («Рейнджерс», 15 очков в 9 играх, 5+10) и Дилана Ларкина («Детройт», 15 очков в 10 играх, 4+11).

Лидирует Джек Хьюз из «Нью-Джерси» (18 очков в 8 играх, 5+13).