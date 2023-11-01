Петтерссон сделал 2-й хет-трик в НХЛ и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров с 16 очками в 9 играх

Теги рейтинги Нэшвилл Ванкувер НХЛ Элиас Петтерссон Джек Хьюз Хоккей

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон сделал 2-й хет-трик в НХЛ.

24-летний нападающий забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2) и стал первой звездой. 

В его активе стало 16 (5+11) очков в 9 играх в сезоне.

Швед вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав Артемия Панарина («Рейнджерс», 15 очков в 9 играх, 5+10) и Дилана Ларкина («Детройт», 15 очков в 10 играх, 4+11). 

Лидирует Джек Хьюз из «Нью-Джерси» (18 очков в 8 играх, 5+13). 

9 комментариев

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Mephi027
Какие-то монстры
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TR31HK
Элиас в режиме зверя конечно! Но и Хьюз очень хорош, и Михеев, и Кузьменко, и Демко. Хорошая игра)))
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Pitts
Шутки про эффект Воробьёва уже были? :)

На самом деле, Ванкувер какой-то нетрадиционный подход применяет. Сначала там всплыл наш Дед, который ещё до Хекстола начал чудить. Потом его бывший подчинённый в Питтсбурге же - Элвин. В штаб взяли Сергея Гончара тренить защитников. Параллельно поменяли/подтянули несколько игроков из Пингвинз - Лафферти, Блюгерз, ДеСмит, плюс из ветеранов Иан Коул. Казалось бы, прям типичный старческий прикол - соорудить что-то такое, не совсем понятное, но со своими ребятами. Плюс какого-то паренька из России зачем-то пригласили в штаб. А ты ж посмотри! Как-то это всё заработало у них там!
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hockeyrussia
Ответ Pitts
Шутки про эффект Воробьёва уже были? :) На самом деле, Ванкувер какой-то нетрадиционный подход применяет. Сначала там всплыл наш Дед, который ещё до Хекстола начал чудить. Потом его бывший подчинённый в Питтсбурге же - Элвин. В штаб взяли Сергея Гончара тренить защитников. Параллельно поменяли/подтянули несколько игроков из Пингвинз - Лафферти, Блюгерз, ДеСмит, плюс из ветеранов Иан Коул. Казалось бы, прям типичный старческий прикол - соорудить что-то такое, не совсем понятное, но со своими ребятами. Плюс какого-то паренька из России зачем-то пригласили в штаб. А ты ж посмотри! Как-то это всё заработало у них там!
Фаны ПП стали болеть за Ванкувер?)
+1
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Vankouver
Пора на Харт замахиваться, Элиас!
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Никита Алексеевич
может в этом году кто-нибудь другой кроме макдевида,больше всех очков наберет
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Mikl_5555
всего второй????
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Pitts
Ответ hockeyrussia
Фаны ПП стали болеть за Ванкувер?)
Так-то я слежу за всей Лигой полюбэ, а тут сам Бох велел - сколько нашего народа. Ну и пока у нас всё как-то через жЭ, хоть за других порадоваться, к тому же конференция другая :)
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