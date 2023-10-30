«Сибирь» победила «Витязь» по буллитам, переведя игру в овертайм на 58-й минуте. Команда Немировски выиграла 5 из 6 последних игр
«Сибирь» отыгралась в третьем периоде и победила «Витязь».
Команда тренера Дэвида Немировски одержала победу со счетом 3:2 в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На 58-й минуте в третьем периоде Тимур Ахияров сравнял счет, а победный буллит забил Никита Шашков.
«Сибирь» выиграла пять из шести последних игр.
Команда находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 играх.
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