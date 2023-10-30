«Сибирь» победила «Витязь» по буллитам, переведя игру в овертайм на 58-й минуте. Команда Немировски выиграла 5 из 6 последних игр

«Сибирь» отыгралась в третьем периоде и победила «Витязь».

Команда тренера одержала победу со счетом 3:2 в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата .

На 58-й минуте в третьем периоде сравнял счет, а победный буллит забил Никита Шашков.

« » выиграла пять из шести последних игр.

Команда находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 играх.