«Сибирь» победила «Витязь» по буллитам, переведя игру в овертайм на 58-й минуте. Команда Немировски выиграла 5 из 6 последних игр

Теги Сибирь Витязь Дэвид Немировски видео КХЛ Тимур Ахияров Хоккей

«Сибирь» отыгралась в третьем периоде и победила «Витязь».

Команда тренера Дэвида Немировски одержала победу со счетом 3:2 в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На 58-й минуте в третьем периоде Тимур Ахияров сравнял счет, а победный буллит забил Никита Шашков.

«Сибирь» выиграла пять из шести последних игр.

Команда находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 играх.

2 комментария

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Alli
Шаша-то на буллитах каков!
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Сергей Осетров
Сибирь красавцы! Вперёд за победами!
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-1
+1
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