Тренер «Эдмонтона» о 5:2 с «Калгари»: «Нужно именно так играть. Мы выиграли 100 матчей за два последних сезона. Эта игра напомнила, кто мы есть»
Джей Вудкрофт поделился мнением о победе над «Калгари».
«Эдмонтон» победил со счетом 5:2 в матче в рамках «Классики наследия».
«Не знаю, что привело к тому, что мы стали похожи на самих себя. Но точно знаю, что эта команда выиграла 100 игр за последние два сезона.
За последние два сезона эта команда сыграла в пяти сериях плей-офф. Мы сделали много действительно хороших вещей.
Нам нужно играть именно так. Мы должны делать это каждый день.
Этот матч напомнил нам, кем мы были, кто мы есть и как мы собираемся двигаться дальше», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт.
1 комментарий