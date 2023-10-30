Александр Кожевников: «Не думаю, что «Лада» – проект по продвижению нашего автопрома. Лучше пусть на «Москвич» сядут – бензина нет и пробег хороший»

Теги Лада Олег Браташ КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников не считает «Ладу» проектом по продвижению автопрома.

Команда Олега Браташа находится на первом месте в таблице Восточной конференции.

– «Лада», конечно, удивляет, они молодцы, собрали команду. Здорово! Я всегда говорил, что талантов много, надо просто грамотно их раскрыть.

У них хороший тренер – Олег Браташ. Он и с сборной показал себя здорово на высоком уровне, и здесь работает.

Приятно, что появилась еще одна хорошая команда. Но главное, что будет дальше. Главное – это концовка чемпионата. 

– «Лада» – это сейчас скрытый проект по пиару отечественного автопрома?

– Неплохой прикольчик. Но лучше пусть на «Москвич» сядут, там бензина нет и пробег хороший.

Надо просто АЗС электрические ставить. Не думаю, что «Лада» – это проект по продвижению нашего автопрома.

Давно говорили, что «Лада» должна вернуться, потому что Тольятти – хоккейный город.

Я такой древний, что еще на открытии их дворца был, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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4 комментария

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Oleg Olegov
Александр Кожевников: «Не думаю, что «Столичная» – проект по продвижению нашего алкопрома. Лучше пусть на «Царскую» сядут – добавок нет и спирт хороший»
+3
0
+3
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catcher69
москвич ??? ахахахахаха))))))))))))))
+1
0
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KMR
А электричество будем из нефтегаза качать)
+1
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heivani
,,Москвич"? - Китайское чудо,русское горе,..нет уж,увольте.)
0
0
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