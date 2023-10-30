Александр Кожевников: «Не думаю, что «Лада» – проект по продвижению нашего автопрома. Лучше пусть на «Москвич» сядут – бензина нет и пробег хороший»
Александр Кожевников не считает «Ладу» проектом по продвижению автопрома.
Команда Олега Браташа находится на первом месте в таблице Восточной конференции.
– «Лада», конечно, удивляет, они молодцы, собрали команду. Здорово! Я всегда говорил, что талантов много, надо просто грамотно их раскрыть.
У них хороший тренер – Олег Браташ. Он и с сборной показал себя здорово на высоком уровне, и здесь работает.
Приятно, что появилась еще одна хорошая команда. Но главное, что будет дальше. Главное – это концовка чемпионата.
– «Лада» – это сейчас скрытый проект по пиару отечественного автопрома?
– Неплохой прикольчик. Но лучше пусть на «Москвич» сядут, там бензина нет и пробег хороший.
Надо просто АЗС электрические ставить. Не думаю, что «Лада» – это проект по продвижению нашего автопрома.
Давно говорили, что «Лада» должна вернуться, потому что Тольятти – хоккейный город.
Я такой древний, что еще на открытии их дворца был, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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