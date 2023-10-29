Шестеркин одержал 4-ю победу в 6 матчах сезона. Он отразил 30 из 33 бросков «Ванкувера»

Игорь Шестеркин одержал 4-ю победу в 6 матчах сезона НХЛ.

Вратарь « » отразил 30 бросков из 33 в матче регулярного чемпионата с « » (4:3 ОТ).

В 6 играх у россиянина 89,9% сэйвов при коэффициенте надежности 2,70. С его статистикой подробнее можно ознакомиться здесь.