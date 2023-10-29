Шестеркин одержал 4-ю победу в 6 матчах сезона. Он отразил 30 из 33 бросков «Ванкувера»
Игорь Шестеркин одержал 4-ю победу в 6 матчах сезона НХЛ.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 30 бросков из 33 в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (4:3 ОТ).
В 6 играх у россиянина 89,9% сэйвов при коэффициенте надежности 2,70. С его статистикой подробнее можно ознакомиться здесь.
1) Бобровский - 363 ( 648 матчей )
2) Набоков - 353 ( 697 матчей )
3) Хабибулин - 333 ( 799 матчей )
4) Варламов - 273 ( 585 матчей )
5) Василевский - 263 ( 425 матчей )
6) Брызгалов - 221 ( 465 матчей )
7) Худобин - 114 ( 260 матчей )
8) Георгиев - 104 ( 198 матчей )
9) ШЕСТЁРКИН - 103 ( 164 матча )
А по игре Игоря вопросов в этом матче особо не было. Может только по второй шайбе, но и там был выход 2 в 1. В овертайме тащил как батя.