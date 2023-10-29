Джо Торнтон завершил карьеру. Форвард провел 24 сезона в НХЛ и занимает 12-е место в истории по очкам (1539)

Теги Торонто Бостон Флорида Сан-Хосе Джо Торнтон Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Хоккей

Джо Торнтон сделал официальное объявление о завершении карьеры.

44-летний канадец в последний раз выходил на лед в сезоне-2021/22. 

«Эй, судя по тому, что очень многие люди продолжают задавать вопросы на эту тему, я должен вам сказать: я официально ухожу из НХЛ.

Я думал, что все и так все поняли, но вы продолжали спрашивать. Так что вот – я заканчиваю. 

Я очень люблю хоккей. Я люблю всех тех людей, которые помогли моим детским мечтам воплотиться в реальность. Если вы захотите меня найти, то я буду на катке. Мир и любовь», – заявил Торнтон

Форвард провел в лиге 24 сезона, он выступал за «Бостон», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориду».

В его активе 1714 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (6-й показатель в истории) и 1539 очков (12-й показатель, 430+1109). По числу передач у Джо 7-й показатель в истории. 

В сезоне-2005/06 Торнтон стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата («Арт Росс Трофи») и самым ценным игроком («Харт Трофи»).

В плей-офф провел 187 игр и набрал 134 (32+102) очка. В 2016 году он помог «Сан-Хосе» дойти до первого финала Кубка Стэнли в истории клуба. 

В составе сборной Канады Джо выиграл Олимпиаду-2010 и два Кубка мира (2004, 2016). Кроме того, в 2005 году он стал чемпионом Швейцарии в составе «Давоса». 

5 комментариев

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цэсемьэр
это была славная охота!
жаль без Кубка, но карьера легендарная.
удачи, Джамбо Джо!!
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Danny Vigneault
В симы от ЕА начал играться в 98-ом - там был Торнтон, сейчас играюсь в NHL22, там есть Торнтон.

Удачи на гражданке, дедок!
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Gilonjon862
Так и не дошёл до кубка борода. Его начали болельщики зазывать в глубинный Сан Хосе, видимо с этим связано заявление)
+2
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ZaharPetrovicUralez
Ушла бородатая эпоха🥲
+1
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Hivaga22
Ответ ZaharPetrovicUralez
Ушла бородатая эпоха🥲
наступила эра сладких мальчиков - внезапно они тоже играют в хоккей)
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