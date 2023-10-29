Джо Торнтон завершил карьеру. Форвард провел 24 сезона в НХЛ и занимает 12-е место в истории по очкам (1539)

Джо Торнтон сделал официальное объявление о завершении карьеры.

44-летний канадец в последний раз выходил на лед в сезоне-2021/22.

«Эй, судя по тому, что очень многие люди продолжают задавать вопросы на эту тему, я должен вам сказать: я официально ухожу из .

Я думал, что все и так все поняли, но вы продолжали спрашивать. Так что вот – я заканчиваю.

Я очень люблю хоккей. Я люблю всех тех людей, которые помогли моим детским мечтам воплотиться в реальность. Если вы захотите меня найти, то я буду на катке. Мир и любовь», – заявил .

Форвард провел в лиге 24 сезона, он выступал за « », «Сан-Хосе», « » и «Флориду».

В его активе 1714 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (6-й показатель в истории) и 1539 очков (12-й показатель, 430+1109). По числу передач у Джо 7-й показатель в истории.

В сезоне-2005/06 Торнтон стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата («Арт Росс Трофи») и самым ценным игроком («Харт Трофи»).

В плей-офф провел 187 игр и набрал 134 (32+102) очка. В 2016 году он помог « » дойти до первого финала Кубка Стэнли в истории клуба.

В составе сборной Канады Джо выиграл Олимпиаду-2010 и два Кубка мира (2004, 2016). Кроме того, в 2005 году он стал чемпионом Швейцарии в составе «Давоса».