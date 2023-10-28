Гол Овечкина в матче с «Миннесотой» был отменен из-за офсайда. Он мог стать его 825-м в лиге

Теги судьи Вашингтон Миннесота Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Гол Александра Овечкина в матче с «Миннесотой» был отменен из-за офсайда.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:2 Б), но ее не засчитали. 

Момент произошел во втором периоде. Тренерский штаб «Миннесоты» запросил видеопросмотр эпизода, в итоге был выявлен офсайд. 

У Овечкина осталось 824 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

Овечкин сделал передачу в матче с «Миннесотой», набрав очки в 5-й игре подряд

7 комментариев

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Кино Музыка
На повторе офсайда нет. Шайба получена на линии.
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Direct free kick
Очередной украденный гол Овечкина за последние 2 года. Ранее:
Октябрь 2021 - васик жульничеством в традициях Майка Рихтера накрыл снаряд пересёкший линию ворот и ноу гол.
февраль-марта 2022 - хузнец подкашакалил верные голы Овечкина ванкуверу и кому-то ещё
ноябрь 2022 - на мешка юху записали чистый гол Овечкина Филадельфии
это чисто навскидку
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ДМ-1чемпион
Это реально писец. Там нет никакого офсайда! Шайба не покидала зону, была на линии! И игрок не входил первым в зону, он принимал шайбу на линии! Отменили чистую шайбу! Позорники!
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Stolbun
Надо смотреть вход в зону - возможно оффсайд в том моменте. Тут чисто телевизионщики накосорезили не с тем повтором.
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azfotki
Ответ ДМ-1чемпион
Это реально писец. Там нет никакого офсайда! Шайба не покидала зону, была на линии! И игрок не входил первым в зону, он принимал шайбу на линии! Отменили чистую шайбу! Позорники!
Офсайд был вначале атаки,а в конкретно моменте с голом его не было,но был когда она первый раз в зону зашли
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