Гол Овечкина в матче с «Миннесотой» был отменен из-за офсайда. Он мог стать его 825-м в лиге
Гол Александра Овечкина в матче с «Миннесотой» был отменен из-за офсайда.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:2 Б), но ее не засчитали.
Момент произошел во втором периоде. Тренерский штаб «Миннесоты» запросил видеопросмотр эпизода, в итоге был выявлен офсайд.
У Овечкина осталось 824 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
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это чисто навскидку