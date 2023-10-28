Гол Овечкина в матче с «Миннесотой» был отменен из-за офсайда. Он мог стать его 825-м в лиге

Гол Александра Овечкина в матче с «Миннесотой» был отменен из-за офсайда.

Капитан « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Уайлд» (3:2 Б), но ее не засчитали.

Момент произошел во втором периоде. Тренерский штаб «Миннесоты» запросил видеопросмотр эпизода, в итоге был выявлен офсайд.

У Овечкина осталось 824 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин сделал передачу в матче с «Миннесотой», набрав очки в 5-й игре подряд