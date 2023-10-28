Игроки «Бостона» надели костюмы Барби и Кена из фильма для визита в детскую больницу. Маршанд стал Кеном-русалкой
Игроки «Бостона» надели костюмы Барби и Кена для визита в детскую больницу.
В пятницу хоккеисты «Брюинс» традиционно посетили Бостонскую детскую больницу.
Игроки надели костюмы Барби и Кена, вдохновленные фильмом «Барби» режиссера Греты Гервиг.
Вратарь Джереми Сваймен предстал перед детьми в образе Барби в розовом клетчатом платье.
Капитан команды Брэд Маршанд примерил на себя образ Кена-русалки.
Фото: соцсеть «Бостона», официальный сайт НХЛ.
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