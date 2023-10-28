Игроки «Бостона» надели костюмы Барби и Кена из фильма для визита в детскую больницу. Маршанд стал Кеном-русалкой

Игроки «Бостона» надели костюмы Барби и Кена для визита в детскую больницу.

В пятницу хоккеисты «Брюинс» традиционно посетили Бостонскую детскую больницу.

Игроки надели костюмы Барби и Кена, вдохновленные фильмом «Барби» режиссера Греты Гервиг.

Вратарь Джереми Сваймен предстал перед детьми в образе Барби в розовом клетчатом платье.

Капитан команды примерил на себя образ Кена-русалки.

Фото: соцсеть « », официальный сайт .