Браташ о 6:3 с «Ак Барсом»: «Обыграть такого соперника дорогого стоит. Мы ввели денежные штрафы за неоправданные удаления»

Олег Браташ подвел итоги матча с «Ак Барсом» (6:3).

– Естественно, что мы очень рады этой победе. Обыграть такого соперника дорогого стоит, тем более при такой поддержке болельщиков в своем городе. Это вдвойне приятно и дорого.

Игра против « » не могла быть легкой по определению. Ребята нашли в себе силы довести этот матч до победы. Это радует и дорогого стоит. Благодарю их и снимаю шляпу. Поддержка болельщиков окрыляет наших ребят, поэтому большое им спасибо, они наш шестой полевой игрок.

– В нескольких матчах удаления хоккеистов «Лады» повлияли на результат, но против «Ак Барса» – лишь одно удаление за весь матч. Как-то обсуждали этот момент отдельно?

– Безусловно. Открою секрет – мы ввели денежные штрафы за неоправданные удаления.

– Игра команды в последних матчах изменилась. Стали больше забрасывать, но и пропускать больше.

– Мы не меняли наши схемы, под каждого соперника лишь подстраиваем нюансы. Соперники стали больше использовать свои моменты, а мы – свои. Другого объяснения я не найду. Характер нашей игры не изменился, – сказал главный тренер «Лады».