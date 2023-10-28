Браташ о 6:3 с «Ак Барсом»: «Обыграть такого соперника дорогого стоит. Мы ввели денежные штрафы за неоправданные удаления»

Теги Ак Барс Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ подвел итоги матча с «Ак Барсом» (6:3).

– Естественно, что мы очень рады этой победе. Обыграть такого соперника дорогого стоит, тем более при такой поддержке болельщиков в своем городе. Это вдвойне приятно и дорого.

Игра против «Ак Барса» не могла быть легкой по определению. Ребята нашли в себе силы довести этот матч до победы. Это радует и дорогого стоит. Благодарю их и снимаю шляпу. Поддержка болельщиков окрыляет наших ребят, поэтому большое им спасибо, они наш шестой полевой игрок.

– В нескольких матчах удаления хоккеистов «Лады» повлияли на результат, но против «Ак Барса» – лишь одно удаление за весь матч. Как-то обсуждали этот момент отдельно?

– Безусловно. Открою секрет – мы ввели денежные штрафы за неоправданные удаления.

– Игра команды в последних матчах изменилась. Стали больше забрасывать, но и пропускать больше.

– Мы не меняли наши схемы, под каждого соперника лишь подстраиваем нюансы. Соперники стали больше использовать свои моменты, а мы – свои. Другого объяснения я не найду. Характер нашей игры не изменился, – сказал главный тренер «Лады».

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1 комментарий

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Machine Head
Можно с уверенностью сказать, что Олег Браташ состоявшийся тренер топ уровня. Воспитанник Крылышек. Даже отыграв два сезона по призыву в ЦСКА , вернулся в родной клуб и верой и правдой отыграл 7 сезонов. Молодец. Самостоятельный тренер для больших задач. А победа над Ак барсом - лакмусовая бумажка верного пути команды.
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