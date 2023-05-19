Задоров о критике: «Меня ненавидят за то, что пытаюсь правдорубом быть. На посторонних людей, которые сидят на диване, мне все равно»

Теги болельщики Калгари НХЛ Никита Задоров соцсети Хоккей

Никита Задоров высказался о критике в свой адрес.

– У меня сложилось впечатление, что журналисты в Калгари вас полюбили.

– Я к этому не стремлюсь, не слежу, что пишут в твиттере. У меня всю жизнь так было: кому-то я нравлюсь, кто-то меня ненавидит за то, что пытаюсь правдорубом быть.

Может, канадским журналистам нравится мой характер. Но я ничего специально не делал, чтобы им понравиться.

– Я тут делала шортс на тему, что вы хоккеист, которого больше всего хейтят в России. Он собрал почти полмиллиона просмотров, сотни комментариев. У вас есть объяснение, почему вы вызываете такие сильные эмоции у болельщиков?

– Сто процентов из-за моего языка. Как и сказал, я особо не церемонюсь; мне все равно, что обо мне думают. Если мне задают вопрос, то я высказываю свое мнение. Кому-то оно не нравится, кому-то нравится. Я из-за этого не переживаю.

– Вас никогда не ранила критика или негатив в ваш адрес?

– Критика и негатив ранит, но от более близких людей, от тех, чье мнение мне важно. На посторонних людей, которые сидят на диване, мне все равно, – сказал защитник «Калгари» Задоров.

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15 комментариев

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Михаил Опякин
А вот сейчас обидно прям до слез, Никита. Пойду сяду на кресло.
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Джони Рио
Это Никита сам себя назначил правдорубом? А что, удобно (с)
+10
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sega megabitovich
а Задоров на диване никогда не сидит? 😱
+6
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Alexander Bragin
какой правды нарубил-то?
брякал там чего-то невпопад из-за бугра невнятное, сам уж поди не помнит.
главное, всё постиг сразу как переехал, и трусы в ботинки пихать сразу полюбил, и про где всё всегда хорошо.)
подождем лет так десять-пятнадцать, ой много таких бывших "правдорубов" теперь тут дома хоккем рулят.
+7
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Maxim Shumov
Ответ Krem236
Ну печально если твоё мнение не против заднеприводных!!!
Телевизор много смотрите?
+6
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Matador
А мне и он и Панарин нравятся, своей прямотой, честностью и своеобразным юмором.
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nupor
Ответ Джони Рио
Это Никита сам себя назначил правдорубом? А что, удобно (с)
Он просто путает правдорубство с качеством человека когда он говорит все что думает 🤷🏼‍♂️
+3
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Серый
Правдоруб, который ничего не сказал ни про сво, ни про Федотова, а в каждой отрицательной новости про сша приплетающий Россию.
+1
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Костя Кот
Ответ Maxim Shumov
Телевизор много смотрите?
это просто любитель голубого экрана
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Тиль Улленшпигель
Светоч наш!))
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