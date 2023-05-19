Задоров о критике: «Меня ненавидят за то, что пытаюсь правдорубом быть. На посторонних людей, которые сидят на диване, мне все равно»

Никита Задоров высказался о критике в свой адрес.

– У меня сложилось впечатление, что журналисты в Калгари вас полюбили.

– Я к этому не стремлюсь, не слежу, что пишут в твиттере. У меня всю жизнь так было: кому-то я нравлюсь, кто-то меня ненавидит за то, что пытаюсь правдорубом быть.

Может, канадским журналистам нравится мой характер. Но я ничего специально не делал, чтобы им понравиться.

– Я тут делала шортс на тему, что вы хоккеист, которого больше всего хейтят в России. Он собрал почти полмиллиона просмотров, сотни комментариев. У вас есть объяснение, почему вы вызываете такие сильные эмоции у болельщиков?

– Сто процентов из-за моего языка. Как и сказал, я особо не церемонюсь; мне все равно, что обо мне думают. Если мне задают вопрос, то я высказываю свое мнение. Кому-то оно не нравится, кому-то нравится. Я из-за этого не переживаю.

– Вас никогда не ранила критика или негатив в ваш адрес?

– Критика и негатив ранит, но от более близких людей, от тех, чье мнение мне важно. На посторонних людей, которые сидят на диване, мне все равно, – сказал защитник « » .