Задоров о невыходе «Калгари» в плей-офф: «Это отстой. Не то, чего мы ожидали. Разочаровывающий сезон»

Теги болельщики Кубок Стэнли Калгари Сан-Хосе НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров прокомментировал победу в последнем для «Калгари» матче сезона.

Клуб обыграл «Сан-Хосе» (3:1). Задоров сделал хет-трик.

Напомним, «Калгари» лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли 11 апреля после поражения от «Нэшвилла» (2:3 Б). 

«Конечно, было сложно найти эмоции, чтобы играть в этом матче. В прошлой игре мы не вышли в плей-офф. Это отстой. Это не то, чего мы ожидали. Определенно разочаровывающий сезон для нашей группы.

В последней игре мы должны были справиться ради наших болельщиков и города Калгари. Я думаю, ребята играли с душой для болельщиков, это точно», – сказал Задоров.

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2 комментария

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Dragon10
Отстой это хоккеисты в радужных джерси, невыход в плей офф всего лишь следствие этого
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Direct free kick
Калгари отстой
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