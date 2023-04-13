Задоров о невыходе «Калгари» в плей-офф: «Это отстой. Не то, чего мы ожидали. Разочаровывающий сезон»
Никита Задоров прокомментировал победу в последнем для «Калгари» матче сезона.
Клуб обыграл «Сан-Хосе» (3:1). Задоров сделал хет-трик.
Напомним, «Калгари» лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли 11 апреля после поражения от «Нэшвилла» (2:3 Б).
«Конечно, было сложно найти эмоции, чтобы играть в этом матче. В прошлой игре мы не вышли в плей-офф. Это отстой. Это не то, чего мы ожидали. Определенно разочаровывающий сезон для нашей группы.
В последней игре мы должны были справиться ради наших болельщиков и города Калгари. Я думаю, ребята играли с душой для болельщиков, это точно», – сказал Задоров.
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