«Сан-Хосе» проиграл 7 матчей подряд с начала сезона с разницей 8:29. Клуб идет на последнем месте в НХЛ
«Сан-Хосе» проиграл 7 матчей подряд с начала сезона с разницей 8:29.
Сегодня «Шаркс» были разгромлены «Тампой» (0:6) в очередном матче регулярного чемпионата.
Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 1 очко в 7 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.
Текущая серия без побед на старте – 4-я по продолжительности в истории клуба. Антирекорд (11 игр) был установлен в сезоне-1995/96.
Поэтому пока все по плану.
Но все равно грустно видеть такую статистику...