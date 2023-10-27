«Сан-Хосе» проиграл 7 матчей подряд с начала сезона с разницей 8:29. Клуб идет на последнем месте в НХЛ

«Сан-Хосе» проиграл 7 матчей подряд с начала сезона с разницей 8:29.

Сегодня «Шаркс» были разгромлены « » (0:6) в очередном матче регулярного чемпионата.

Команда под руководством набрала 1 очко в 7 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.

Текущая серия без побед на старте – 4-я по продолжительности в истории клуба. Антирекорд (11 игр) был установлен в сезоне-1995/96.