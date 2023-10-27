«Сан-Хосе» проиграл 7 матчей подряд с начала сезона с разницей 8:29. Клуб идет на последнем месте в НХЛ

Теги Тампа-Бэй Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Дэвид Куинн Хоккей

«Сан-Хосе» проиграл 7 матчей подряд с начала сезона с разницей 8:29.

Сегодня «Шаркс» были разгромлены «Тампой» (0:6) в очередном матче регулярного чемпионата. 

Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 1 очко в 7 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги. 

Текущая серия без побед на старте – 4-я по продолжительности в истории клуба. Антирекорд (11 игр) был установлен в сезоне-1995/96. 

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26 комментариев

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Кирилл Дубасов
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В АХЛ играют фарм-клубы
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Maxim Shumov
Карлссон сделал свое дело и покинул СХ. Сейчас заряжает Пингвинов на последнее место в Востоке
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Tomas Torquemada77
Ответ Дмитрий Колышкин
В гонке за Селебрини
за Бедардом уже гнались прошлый сезон
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Plamen
Календарь адский конечно был у Сан Хосе
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Starki92
Куинн идеальный тренер для танкования.
Поэтому пока все по плану.
Но все равно грустно видеть такую статистику...
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Garikus89
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Если у клуба АХЛ есть лишний миллиард, нужный стадион, нужные продажи абонементов и еще целый ряд условий - то его уже заждались в НХЛ и без вылета СХ)
+9
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Кино Музыка
Надеюсь, Питтсбург не с ними играет в последнем туре.
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Дмитрий Колышкин
В гонке за Селебрини
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Мандалай
Ответ gukmamop
Вроде и Карлссона отдали, а счастья так и нет
Карлссона отдали, чтобы скинуть огромный контракт + сам Эрик хотел борьбы за КС, а СХШ открыто ему сказали, что сейчас на это они не способны.
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Мандалай
Ответ Кино Музыка
Надеюсь, Питтсбург не с ними играет в последнем туре.
У Питов последняя игра регулярки в гостях с айлами, у акул - выезды в Эдмонтон и Калгари.
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gukmamop
Вроде и Карлссона отдали, а счастья так и нет
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Rudenzik
Получается, такой прошлогодний аналог Сочи из НХЛ, даже цвета формы похожие
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Александр Балабанов
Ответ Кирилл Дубасов
В АХЛ играют фарм-клубы
Независимые "Вулвс" с этого сезона не против повыситься ;)
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Кирилл Дубасов
Ответ Александр Балабанов
Независимые "Вулвс" с этого сезона не против повыситься ;)
Там же ряд условий, который нужно выполнить - вряд ли они потянут
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Always_sam
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Чел, ты гений! Почему никто этого не предложил ещё???
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gombocrew
И это еще только начало
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Алексей Иванов
ну, строго говоря, еще тот календарь) разве что Нэшвилл
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Сергей
Отдайте им Бедарда
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KirGre
Дак понятно, команды то какие были , точно не уровня Акул, а гораздо выше !!!
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Shaiba Bash
Пора поднимать Шакира из АХЛ
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bes_na_tatami
нормально так Маклелан "переобулся", если с Кингз что-то получится в итоге, то будет эпично
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raspisanie77
Сегодня ещё и без Барабана, вообще мрак.
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Граф Котэ-Кристо
Следующая игра с Королиной... Прервут серию... Грузим бабло на акул
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Владимир Бодимер
То ли ещё будет?!
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