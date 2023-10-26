ЦСКА прервал серию из двух поражений, обыграв «Амур» по буллитам

ЦСКА прервал серию из двух поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В четверг команда одержала победу над «Амуром» (3:2 Б). Основное время закончилось 2:2, но по буллитам выиграл ЦСКА.

До этого у ЦСКА было два поражения подряд – от «Адмирала» (2:3 ОТ) и «Ак Барса» (1:4).