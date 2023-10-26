ЦСКА прервал серию из двух поражений, обыграв «Амур» по буллитам

Теги ЦСКА Амур КХЛ Хоккей

ЦСКА прервал серию из двух поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В четверг команда одержала победу над «Амуром» (3:2 Б). Основное время закончилось 2:2, но по буллитам выиграл ЦСКА.

До этого у ЦСКА было два поражения подряд – от «Адмирала» (2:3 ОТ) и «Ак Барса» (1:4).

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6 комментариев

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Andrey Gubskiy
Ответ Пирог114
Нет. Просто нужно прекратить начислять одно очко команде проигравшей в овертайме и по буллитам. Тогда все будут играть в полную силу до конца.
как раз таки проигравшей в овертайме надо оставлять, а вот проигравший по буллитам получает 0,тогда бы был резон бороться за победу,а не в своей зоне фигурным катанием заниматься
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Andrey Gubskiy
за 2 дня посмотрел три овертайма, вчера северсталь,сегодня цска и адмирал, ну это же ужас какой то,все под девизом как бы чего не вышло,максимално долго держать шайбу,выезжать в среднюю постоянно,никаких обводок,максимально просто. для кого вы это все делаете? люди на что пришли посмотреть? на 1,5 броска за овертайм на 6 команд? может уже 2на2 делать овертаймы кхл?
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Cever
Хоть что-то изменилось! Наконец-то посадили на лавку дырявого Федотова и трусливого слабака Окулова.
Туда же, надо отправить Нестерова - нигде не успевающего, постоянно "привозящего" и запарывающего большинство.
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Пирог114
Ответ Andrey Gubskiy
за 2 дня посмотрел три овертайма, вчера северсталь,сегодня цска и адмирал, ну это же ужас какой то,все под девизом как бы чего не вышло,максимално долго держать шайбу,выезжать в среднюю постоянно,никаких обводок,максимально просто. для кого вы это все делаете? люди на что пришли посмотреть? на 1,5 броска за овертайм на 6 команд? может уже 2на2 делать овертаймы кхл?
Нет. Просто нужно прекратить начислять одно очко команде проигравшей в овертайме и по буллитам. Тогда все будут играть в полную силу до конца.
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0
0
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Пирог114
Ответ Andrey Gubskiy
как раз таки проигравшей в овертайме надо оставлять, а вот проигравший по буллитам получает 0,тогда бы был резон бороться за победу,а не в своей зоне фигурным катанием заниматься
Согласен
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