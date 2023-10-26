ЦСКА прервал серию из двух поражений, обыграв «Амур» по буллитам
ЦСКА прервал серию из двух поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В четверг команда одержала победу над «Амуром» (3:2 Б). Основное время закончилось 2:2, но по буллитам выиграл ЦСКА.
До этого у ЦСКА было два поражения подряд – от «Адмирала» (2:3 ОТ) и «Ак Барса» (1:4).
Туда же, надо отправить Нестерова - нигде не успевающего, постоянно "привозящего" и запарывающего большинство.
Наконец-то доходчиво объяснили Плотникову, что НЕЛЬЗЯ хватать в каждой игре дурацкие удаления.
Ещё надо научить Мамина, как НЕ запарывать голевые моменты.
Как "взбодрить" Григоренко и Слепышева, чтоб ИГРАЛИ не под настроение, а как прежде - все три периода.
Работы у Фёдорова много. Справится ли? Вытаскивать команду из кризиса гораздо труднее, чем вальяжно рулить ею, когда все "на ходу" и в отличной форме.