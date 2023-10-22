Билялетдинов о победе над ЦСКА: «Ак Барс» хорошо подготовился, сыграл по заданию. Билялов проявил себя с лучшей стороны»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Тимур Билялов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов остался доволен игрой «Ак Барса» в матче с ЦСКА.

«Ак Барс» победил со счетом 4:1 в матче чемпионата КХЛ.

– Мне кажется, игра получилась очень хорошей.

Думаю, все получили удовольствие, потому что обе команды показывали хороший уровень, играли все с большим желанием, играли правильно и интересно.

Я очень доволен ребятами, потому что они хорошо подготовились к матчу, сыграли по заданию и добились результата.

– Тимур Билялов давно не играл, но сразу вышел в старте на игру против ЦСКА. Как оцените его игру? Готов ли он продолжать играть или есть ещё вопросы?

– Я думаю, он хорошо показал себя.

Иногда даже неплохо, когда сразу в такую «мясорубку» бросают. Человек, особенно спортсмен, всегда мобилизуется.

Он уже был готов играть, мы разговаривали об этом. Считаю, он проявил себя с лучшей стороны, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

4 комментария

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Павел989
тем не менее сегодня победил Ак Барс
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