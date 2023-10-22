Защитник «Калгари» Андерссон дисквалифицирован на 4 игры. Он ударил Лайне локтем в голову

Защитник «Калгари» Расмус Андерссон наказан по итогам матча НХЛ с «Коламбусом».

Он дисквалифицирован на 4 игры с удержанием зарплаты за грубый хит против .

Напомним, 21 октября « » обыграл « » со счетом 3:1. На последних секундах игры защитник «Калгари» провел грубый прием против соперника, который пытался забить гол в пустые ворота – Андерссон ударил Лайне локтем в голову, за что был удален.

Форвард «Коламбуса» пропустил игру с «Миннесотой».

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета среднегодовой зарплаты хоккеиста, оштрафуют на 94 791 доллар. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам .