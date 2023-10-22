Защитник «Калгари» Андерссон дисквалифицирован на 4 игры. Он ударил Лайне локтем в голову
Защитник «Калгари» Расмус Андерссон наказан по итогам матча НХЛ с «Коламбусом».
Он дисквалифицирован на 4 игры с удержанием зарплаты за грубый хит против Патрика Лайне.
Напомним, 21 октября «Коламбус» обыграл «Калгари» со счетом 3:1. На последних секундах игры защитник «Калгари» провел грубый прием против соперника, который пытался забить гол в пустые ворота – Андерссон ударил Лайне локтем в голову, за что был удален.
Форвард «Коламбуса» пропустил игру с «Миннесотой».
По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета среднегодовой зарплаты хоккеиста, Расмуса Андерссона оштрафуют на 94 791 доллар. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
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