Защитник «Калгари» Андерссон дисквалифицирован на 4 игры. Он ударил Лайне локтем в голову

Теги дисквалификации Коламбус Калгари НХЛ Расмус Андерссон Патрик Лайне Хоккей

Защитник «Калгари» Расмус Андерссон наказан по итогам матча НХЛ с «Коламбусом».

Он дисквалифицирован на 4 игры с удержанием зарплаты за грубый хит против Патрика Лайне.

Напомним, 21 октября «Коламбус» обыграл «Калгари» со счетом 3:1. На последних секундах игры защитник «Калгари» провел грубый прием против соперника, который пытался забить гол в пустые ворота – Андерссон ударил Лайне локтем в голову, за что был удален. 

Форвард «Коламбуса» пропустил игру с «Миннесотой».

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета среднегодовой зарплаты хоккеиста, Расмуса Андерссона оштрафуют на 94 791 доллар. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

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1 комментарий

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Bambus
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4 матча быстро пройдут,а вот мозги после удара локтем в голову уже не вернуть,таких делах нужно полиции разбираться,а не лиге.
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