Майоров о словах Путина про отъезд молодежи: «Если все время писать про НХЛ – люди туда и побегут. СМИ нельзя себя так вести. Даем только результаты, больше ничего!»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Борис Майоров КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Борис Майоров поделился мнением об оттоке молодых хоккеистов в НХЛ.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Ну, те, кто уезжает, сейчас будут говорить о том, что они свободны в своих решениях, – это совершенно однозначно.

Что касается агентов, то я всегда говорил, среди них порядочных людей нет. Ну, просто нет. Они об общем деле не думают и никогда не думали, во всем ищут свою выгоду. Это одно обстоятельство.

Второе – на что я не раз обращал внимание. Ну, так нельзя средствам массовой информации вести себя, нельзя. Я читаю регулярно «Спорт-Экспресс». Там 16 страниц, 12 посвящено футболу.

Ладно, черт с ним, с этим можно смириться – это футбол. С одной стороны, но, с другой стороны, наш футбол ничего не выиграл, он выиграл в незапамятные времена в 1964 году Европу, где участвовало 2,5 команды (на самом деле сборная СССР выиграла Евро-1960, а в 1964-м заняла второе место – Sports.ru), да Олимпийские игры выиграл.

Но это было 100 лет тому назад. С этой точки зрения наш хоккей гораздо продуктивнее. Посчитайте, сколько он выиграл. 

Вчера открываю «Спорт-Экспресс». На первой полосе о том, почему не забивает Овечкин. Ну, сезон только начался. У Овечкина все впереди. Это одно обстоятельство.

Второе в том, что мы мало уделяем внимание в СМИ хоккею. Если мы пишем, то у нас львиную долю занимают энхаэловские материалы. Почему такой перекос? Почему? Ну, объясните мне! Даем только результаты. Больше ничего!

– Насколько реально сократить отток хоккеистов из России в НХЛ, учитывая, что данную лигу они считают самой привлекательной?

– Ну, правильно, если мы будем все время писать об НХЛ, то люди туда и побегут. А куда им еще бежать-то?

Они ж ничего не знают о том, что существует отечественный хоккей, что есть высшая лига, молодежные команды. Они же этого не знают!

Я думаю, что надо жесткие какие-то меры ввести, которые не позволяли бы агентам вывозить наших молодых талантов туда, в Северную Америку.

И потом, вы учтите, что если он поехал в совсем юном возрасте и кому-то приглянулся, это не значит, что, повзрослев, он станет большим мастером. Совершенно не значит. Очень часто бывает и наоборот. И я могу привести примеры.

Так что агенты пусть не обольщаются, и особенно родители, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

51 комментарий

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Игорь Новиков
Когда же эти люди с железным занавесом в сознании исчезнут?
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Andreir888
Борис, конечно, великий хоккеист, но жить с такими установками - это даже не прошлый, а позапрошлый век! Например, классно было бы, если бы не показывали Суперсерию 1972 года? Или Кубки Канады??? И не писали бы про них, а просто информировали о результате матчей??? То то же!))
+44
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+43
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udod
Ответ Игорь Новиков
Когда же эти люди с железным занавесом в сознании исчезнут?
так новые уже выросли, поддержальщики-одобряльщики- можемповторяльщики
+38
-1
+37
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memphis
Все запретить! Всем закрыть рты!
Только так привыкли жить такие, как Майоров. Другой жизни они не знают и требуют такой жизни для всех других людей. Хотя не имеют на это никакого права.
Ах, да, лишить всех прав!
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87mores
А почему, объясните мне, почему - воскликну вслед за экспертом - вы все не угомонитесь, пенсионеры, в СМИ, в думе, да везде, и жаждите принимать катастрофические решения для будущих поколений, стоя одной ногой в могиле? Вы-то не увидите последствий дел своих…
+17
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Игорь Новиков
Ответ udod
так новые уже выросли, поддержальщики-одобряльщики- можемповторяльщики
Увы. Соловьевы-скабеевы не зря получают свои горы денег...
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Артём Сергеев
общее дело - это какое именно? Что-то никто из чинуш обычных людеи на распил родины не приглашал, а сейчас вдруг что-то общее появилось
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topsatan
Ааааааа, а меня с татуировками Филадельфии Иглс и Флайерс вооще расстрелять
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Вечно в бане
Бешеные деды. Когда же они все у(с)покоятся?
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Ярик01
В Северной Корее навряд ли пишут о НХЛ или об излишествах капиталистического мира и люди счастливы и искренне оплакивают Вождя на похоронах.
Нужно начать с футбола, запретить показ Лиги Чемпионов. Потом и с НХЛ разберёмся, кто смотрит и как вражеские голоса.
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A K
И только в газете "Советский Спорт". Откуда столько сумасшедших понавылезало? Может, китайский смартфон ему хотя бы подарить, пусть старик про YouTube узнает напоследок.
А ещё можно опять рассказывать, про колбасу, но её не показывать. Верной дорогой идём в совок, товарищи.
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юрий зайцев
Всё занавес.... железный
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Иван Иванов
О как лизоблюды дружно закукарекали, как петушки, наперебой!
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Давай Так
Ответ topsatan
Ааааааа, а меня с татуировками Филадельфии Иглс и Флайерс вооще расстрелять
За тобой уже выехали.
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Viacheslav Ivanov
Борис, ты не прав!(с)
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senderoluminoso
О северной Корее майоров говорит и готовит нас к ней, ничего умного они не придумают, будет самый худший вариант, Мичков беги пока не поздно..
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Водяра
Майоров: “СМИ должны показывать и писать только про войну вот тогда наша молодеж туда и побежит.»
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Анатолий Magicbrain
Вот он рецепт от ветерана: если закрыть глаза оно само исчезнет!)
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Oleg Pepel
Они ж ничего не знают о том, что существует отечественный хоккей, что есть высшая лига, молодежные команды. Они же этого не знают!...
Ротенбергов знают.. Все, что им надо знать.. О Федотове знают.. О засилии одного города во всех игровых знают..
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Илья Савчук
Конечно, если перестать писать, то наши "глупые" хоккеисты никогда не узнают про лучшую лигу мира!
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KaaTim
Ответ topsatan
Ааааааа, а меня с татуировками Филадельфии Иглс и Флайерс вооще расстрелять
Конечно, нужно Рейнджерс и Джайантс бить 🤣
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senderoluminoso
Ждём подобный комментарий от Фетисова.. Этот обязательно поддакнет путину
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vadned
Да уж... Вместо предложения повысить престиж собственных лиг очередная попытка запретить иностранные. Дожили.
Если в магазине нет сливочного масла, то ешьте маргарин, а про масло мы упоминать запретим.
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vzi
Особенно хорошо смотрятся ВХЛ и МХЛ в сравнении с НХЛ. :)
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Bolela_02
Ну вот и тяжёлая артиллерия подтянулась! А почему про войну молчат?
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