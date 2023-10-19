Майоров о словах Путина про отъезд молодежи: «Если все время писать про НХЛ – люди туда и побегут. СМИ нельзя себя так вести. Даем только результаты, больше ничего!»

Борис Майоров поделился мнением об оттоке молодых хоккеистов в НХЛ.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Ну, те, кто уезжает, сейчас будут говорить о том, что они свободны в своих решениях, – это совершенно однозначно.

Что касается агентов, то я всегда говорил, среди них порядочных людей нет. Ну, просто нет. Они об общем деле не думают и никогда не думали, во всем ищут свою выгоду. Это одно обстоятельство.

Второе – на что я не раз обращал внимание. Ну, так нельзя средствам массовой информации вести себя, нельзя. Я читаю регулярно « ». Там 16 страниц, 12 посвящено футболу.

Ладно, черт с ним, с этим можно смириться – это футбол. С одной стороны, но, с другой стороны, наш футбол ничего не выиграл, он выиграл в незапамятные времена в 1964 году Европу, где участвовало 2,5 команды (на самом деле сборная СССР выиграла Евро-1960, а в 1964-м заняла второе место – Sports.ru), да Олимпийские игры выиграл.

Но это было 100 лет тому назад. С этой точки зрения наш хоккей гораздо продуктивнее. Посчитайте, сколько он выиграл.

Вчера открываю «Спорт-Экспресс». На первой полосе о том, почему не забивает Овечкин. Ну, сезон только начался. У Овечкина все впереди. Это одно обстоятельство.

Второе в том, что мы мало уделяем внимание в СМИ хоккею. Если мы пишем, то у нас львиную долю занимают энхаэловские материалы. Почему такой перекос? Почему? Ну, объясните мне! Даем только результаты. Больше ничего!

– Насколько реально сократить отток хоккеистов из России в НХЛ, учитывая, что данную лигу они считают самой привлекательной?

– Ну, правильно, если мы будем все время писать об , то люди туда и побегут. А куда им еще бежать-то?

Они ж ничего не знают о том, что существует отечественный хоккей, что есть высшая лига, молодежные команды. Они же этого не знают!

Я думаю, что надо жесткие какие-то меры ввести, которые не позволяли бы агентам вывозить наших молодых талантов туда, в Северную Америку.

И потом, вы учтите, что если он поехал в совсем юном возрасте и кому-то приглянулся, это не значит, что, повзрослев, он станет большим мастером. Совершенно не значит. Очень часто бывает и наоборот. И я могу привести примеры.

Так что агенты пусть не обольщаются, и особенно родители, – сказал двукратный олимпийский чемпион .