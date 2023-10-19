Ларионов о «Торпедо»: «Наша задача – не разуверить людей в том, что мы делаем. Не можем привыкать к поражениям»

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» не может привыкать к поражениям.

Главный тренер «Торпедо» ответил на вопросы после поражения от «Сибири» (4:5 ОТ).

– Сейчас команда в раздевалке немного потухшая. В чем просадка?

– Когда ты попадаешь на волну поражений, понятно, что теряется уверенность. Сейчас можно говорить многие вещи, но мы хотим донести до ребят, что мы никак не можем привыкать к поражениям.

У нас есть цитата, которую они видят каждый день, занимаясь в зале: «Если начнешь сдаваться, то это будет привычкой». Это, наверное, самая точная цитата в плане психологии.

Найти объяснение, возвращаясь к предыдущей пресс-конференции: кого-то нет, плохой лед, еще что-то… Просто каждый игрок должен нести ответственность за свои действия во время матча. А это дисциплина.

Если играешь правильно, дисциплинированно, делаешь короткие отрезки, не даёшь сопернику повода вернуться в игру, тогда всё будет в порядке.

Здесь есть ресурс, который мы должны рассмотреть. Мы уже об этом говорим не первый раз.

Надеюсь, мы преодолеем этот небольшой кризис – может быть, даже не по игре, а по результатам. По игре трудно ребят упрекнуть.

Я им сказал, что мы провели фантастический третий период: как будто достали из себя силы, стали свежими, нагнетали момент за моментом, созидали.

– Команда смотрелась увереннее, чем в прошлых матчах. Как преодолевается психологический барьер?

– Непросто. Это непросто, когда многие ребята попадают в турбулентность, которая происходит по сезону.

Надо очень бережно и аккуратно к этому подходить, потому что мы еще не сформированы как команда, которая держит удар, команда, у которой толстая кожа, команда, которая может в любой ситуации на опыте, на мастерстве, может быть, на наглости выигрывать матчи.

Отвечу на этот вопрос – идут индивидуальные разговоры, идет полная поддержка ребятам, кто помоложе, по отдельности и в целом.

Стараемся разрядить, поменять немного тренировочный процесс.

Мне понравилась утренняя тренировка, сказал перед игрой в интервью, что движение, передачи – это был совсем другой эмоциональный уровень, чем, допустим, в предыдущих матчах. Будем продолжать таким же образом, несмотря на то, что команда проигрывает.

Мы в долгу перед болельщиками, которые приходят на каждый матч. Билет не купить! Это, наверное, наша самая большая задача – не разуверить людей в том, что мы делаем.

Делать так и не сходить со своего пути, найти возможности взросления и достижения успеха по ходу сезона, – сказал главный тренер « » .