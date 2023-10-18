Леонтьев о камбэке с «Адмиралом»: «Верили в победу. Молодцы парни, что не опустили руки, вышли и переломили игру в третьем периоде»

Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (4:3).

– Несмотря на то, что после второго периода 0:3 горели, по игре были моменты и мы верили в победу, в то, что переломим ситуацию. Надо было забить один гол и потом уже пойдет. В принципе, так и случилось.

Конечно, молодцы парни, что не опустили руки, в третьем периоде вышли и переломили эту игру. Соколов здорово отработал, конечно. Но я не хочу кого-то выделять, победа делится на всю команду.

Болельщиков, кто пришел сегодня на хоккей, поздравляю. График жесткий, но жаловаться не будем. Будем готовиться к следующему матчу. Всех с победой!

– По статистике перед третьим периодом была ужасающая картина по вбрасываниям – 9:31 в пользу соперника. В третьем, напротив, 16 на 6. Как думаете, с чем связан этот феномен?

– По статистике по вбрасываниям наши неплохо выглядели в течение всего этого промежутка. До сегодняшней игры не знаю, с чем это связано. Мы уделяем и этому компоненту внимание, это очень важный момент в игре. Вбрасывание – это практически преимущество.

Не на это нужно обращать внимание, а на общую игру. Мы по броскам переиграли, по блокированным здорово сыграли, поэтому там другие ключевые моменты. Недавно чье-то интервью читал. Мы канадцам тоже в советское время проигрывали по вбрасываниям, зато выигрывали матчи. Это ключевое, мне кажется.

– Перед третьим периодом на какие-то действия особый акцент делали? Нападающим активнее быть, бросать побольше?

– Да, тренерский штаб сделал определенные корректировочки, поэтому на кое-какие моменты обратили внимание. Ведется работа, тем более, когда матч проигрываешь, – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и победил «Адмирал»