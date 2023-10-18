Крикунов о Воронкове в НХЛ: «Главное, чтобы из него не сделали дурного хоккеиста. Там хорошего игрока быстро переделывают в обычного, ломают игру»

Владимир Крикунов высказался о перспективах Дмитрия Воронкова в НХЛ.

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«Сможет ли закрепиться в хоккейной лиге? Он силовой нападающий, тут не только от него зависит. Он парень техничный, но без фарта ему не обойтись. В НХЛ многое зависит от тренера. Повезет – останешься там играть.

У каждого специалиста свое видение. Главное, чтобы из него не сделали дурного хоккеиста. Там они быстро хорошего игрока переделывают в обычного, ломают им игру.

Если захочет остаться в НХЛ, возможно, ему придется подстраиваться под модель, под дурную игру: шайбу получил, вбросил в зону, и покатился бороться», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.