Крикунов о Воронкове в НХЛ: «Главное, чтобы из него не сделали дурного хоккеиста. Там хорошего игрока быстро переделывают в обычного, ломают игру»

Теги Коламбус Владимир Крикунов НХЛ АХЛ Кливленд Дмитрий Воронков Хоккей

Владимир Крикунов высказался о перспективах Дмитрия Воронкова в НХЛ.

Хоккеист сейчас выступает за «Кливленд», фарм-клуб «Коламбуса» в АХЛ.

«Сможет ли Воронков закрепиться в Национальной хоккейной лиге? Он силовой нападающий, тут не только от него зависит. Он парень техничный, но без фарта ему не обойтись. В НХЛ многое зависит от тренера. Повезет – останешься там играть. 

У каждого специалиста свое видение. Главное, чтобы из него не сделали дурного хоккеиста. Там они быстро хорошего игрока переделывают в обычного, ломают им игру.

Если захочет остаться в НХЛ, возможно, ему придется подстраиваться под модель, под дурную игру: шайбу получил, вбросил в зону, и покатился бороться», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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7 комментариев

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memphis
А Воронков разве какой-то рукастый мастер, который накручивает на клюшку по 5 игроков?
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maks44
Крикунов, видимо, последний раз видел игру хоккеистов из НХЛ в 1972 году.
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Maxim Shumov
Да всем давно понятно, что в этой НХЛ только талант загубить могут, правильно тренер говорит! Какая там система - беги-бей да по борту шайбу выкидывай. Могли бы поучиться у того же Романа Борисовича. Сколько вырастил талантов, какая система, глаз радуется! Каждый матч - как шахматная партия!
+5
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Bartez1986
да, Панарина, Капризова, Кузьменко и прочих зря конечно в тафгаев переделали
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Goodvin55
При всём уважении к Воронкова не понимаю чего там ломать? Не звезда даже по меркам КХЛ. Понятно что берут биться-бороться в чекинг лайн с возможностью дорасти до топ 6.
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ROS#
Ответ memphis
А Воронков разве какой-то рукастый мастер, который накручивает на клюшку по 5 игроков?
Не может умереть то, что давно мертво... Ломать нечего
+2
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+2
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Maxim Shumov
Как всегда - любой отечественный эксперт откроет свою по#ойку - один стыд
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