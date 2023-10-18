Второй пожар на строящейся ледовой арене в Екатеринбурге потушен. Пострадавших нет, ущерб назван незначительным

Второй пожар на строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге потушен.

Пожар на пятом этаже строящейся в ледовой арены потушен.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации», – сообщил генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.

Ущерб от возгорания директор назвал незначительным.

«Его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка», – пояснил Крицкий.

Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. До прибытия пожарных к месту происшествия из здания эвакуировались 264 работника. Сообщается, что пострадавших при пожаре не было.

Ранее пожар на арене произошел в августе этого года. Тогда причиной возгорания стали лакокрасочный материал и утеплитель. Ущерб оказался незначительным.

Строительство «УГМК-Арены» началось в конце 2019 года. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тысяч человек. Планируемый срок сдачи сооружения в эксплуатацию – декабрь 2024 года.