Второй пожар на строящейся ледовой арене в Екатеринбурге потушен. Пострадавших нет, ущерб назван незначительным

Теги Автомобилист происшествия КХЛ Арена-Екатеринбург Хоккей

Второй пожар на строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге потушен.

Пожар на пятом этаже строящейся в Екатеринбурге ледовой арены потушен.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации», – сообщил генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.

Ущерб от возгорания директор назвал незначительным. 

«Его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка», – пояснил Крицкий.

Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. До прибытия пожарных к месту происшествия из здания эвакуировались 264 работника. Сообщается, что пострадавших при пожаре не было. 

Ранее пожар на арене произошел в августе этого года. Тогда причиной возгорания стали лакокрасочный материал и утеплитель. Ущерб оказался незначительным. 

Строительство «УГМК-Арены» началось в конце 2019 года. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тысяч человек. Планируемый срок сдачи сооружения в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

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3 комментария

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Ми Ша
Вторая неудачная попытка на пожар списать убытки. Воровать научились, а поджигать нет
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Огюст
Хаос и безответственность по техбезопасности при соблюдении строительных работ - два случая уже какая то закономерность ! Что бы не случился третий тех , кто отвечает на стройке за ТБ жёстко наказать !
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Rodgeras
Значит и 3 будет.
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0
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