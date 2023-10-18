На строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге вновь произошел пожар. Прошлый был 2 месяца назад

На строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге вновь произошел пожар.

Причиной возгорания стал утеплительный материал.

«Сегодня в 12:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, строящийся спортивный объект.

По прибытию огнеборцев обнаружено, что горит утеплительный материал», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас спасатели пытаются локализовать пожар. Его площадь составляет 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар на арене произошел в августе этого года. Тогда причиной возгорания стали лакокрасочный материал и утеплитель. Ущерб оказался незначительным.

Строительство «УГМК-Арены» началось в конце 2019 года. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тысяч человек. Планируемый срок сдачи сооружения в эксплуатацию – декабрь 2024 года.