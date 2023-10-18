На строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге вновь произошел пожар. Прошлый был 2 месяца назад

Теги Автомобилист происшествия КХЛ Арена-Екатеринбург Хоккей

На строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге вновь произошел пожар.

Причиной возгорания стал утеплительный материал.

«Сегодня в 12:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, строящийся спортивный объект.

По прибытию огнеборцев обнаружено, что горит утеплительный материал», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас спасатели пытаются локализовать пожар. Его площадь составляет 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар на арене произошел в августе этого года. Тогда причиной возгорания стали лакокрасочный материал и утеплитель. Ущерб оказался незначительным. 

Строительство «УГМК-Арены» началось в конце 2019 года. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тысяч человек. Планируемый срок сдачи сооружения в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

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13 комментариев

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Анат Рол
Да потому что это УГМК, сроки сокращают, а чтобы не платить, всё на штрафах) Вот и работают одни таджики, никто адекватный к ним не пойдёт.
+8
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Fma wozo
Ужасно конечно
+5
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LeoCSKA
Тут уже надо Основина брать
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Дядь Валакас
Интересно каково будет туда болельщикам ходить… Грустно все это…
+4
0
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Виталик Кравченко
Ужас! Главное, чтобы без жертв. Как-то страшно будет туда болельщикам ходить...
+4
-1
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zhan33
Кто-то стырил часть утеплителя, а остатки поджёг, вот и всё дела. Инвесторы купят ещё, так и растут стоимости таких объектов.
также по ходу и с предыдущим пожаром было
+3
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Гость 57
Ответ Владимир Кувшинов
Это наверное за вчерашние две шайбы в большинстве!)
За вчерашний матч, они должны на асфальте под открытом небом бегать.
+1
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Алексей 101
халатность строителей
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Деревянная рука
Обычное дело при растратах.Пожар всё спишет
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music35930
Ответ Виталик Кравченко
Ужас! Главное, чтобы без жертв. Как-то страшно будет туда болельщикам ходить...
Главное чтобы потом без жертв.
0
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SGS55
Ответ Дядь Валакас
Интересно каково будет туда болельщикам ходить… Грустно все это…
Нагнетать не надо..., на ровном- то месте...
+1
-1
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