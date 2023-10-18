«Флорида» подписала Гаджовича на год и 810 тысяч долларов. У форварда 148 минут штрафа и 19 драк в 79 играх в НХЛ

Теги переходы Флорида Сан-Хосе НХЛ Джона Гаджович Хоккей

«Флорида» подписала экс-форварда «Сан-Хосе» Джону Гаджовича на год.

Контракт с 25-летним нападающим является односторонним. Зарплата – 810 тысяч долларов. 

В минувшем сезоне Гаджович провел 35 матчей за «Сан-Хосе», в которых набрал 7 (3+4) очков при 57 минутах штрафа (1-е место в команде) и 92 силовых приемах (1-е место). 

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у него 79 игр, 10 (4+6) очков и 148 минут штрафа при 19 драках. 

1 комментарий

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Аризона Койотис
Это для кого такого телохранителя выписали?
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