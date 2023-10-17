Игроки «Нью-Джерси» бегали челноки на тренировке после 3:4 от «Флориды». Рафф отправил в запас трех хоккеистов по ходу матча
Тренер «Нью-Джерси» потребовал от хоккеистов бегать челноки после поражения.
«Дэвилс» уступили «Флориде» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда проиграла две из трех игр на старте сезона.
В третьем периоды игры Линди Рафф отправил на скамейку запасных трех хоккеистов – защитника Джон Марино, а также форвардов Тимо Майера и Кертиса Лазара
На тренировке после поражения от «Пантерс» хоккеисты «Нью-Джерси» бегали челноки под присмотром главного тренера Линди Раффа.
Игроки команды выстроились в две группы на синих линиях, после чего делали ускорения до красной линии, резко тормозили и сделали рывок обратно к синей линии.
Ждём баллоны.