Игроки «Нью-Джерси» бегали челноки на тренировке после 3:4 от «Флориды». Рафф отправил в запас трех хоккеистов по ходу матча

Теги Нью-Джерси Линди Рафф НХЛ Хоккей

Тренер «Нью-Джерси» потребовал от хоккеистов бегать челноки после поражения.

«Дэвилс» уступили «Флориде» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда проиграла две из трех игр на старте сезона.

В третьем периоды игры Линди Рафф отправил на скамейку запасных трех хоккеистов – защитника Джон Марино, а также форвардов Тимо Майера и Кертиса Лазара

На тренировке после поражения от «Пантерс» хоккеисты «Нью-Джерси» бегали челноки под присмотром главного тренера Линди Раффа.

Игроки команды выстроились в две группы на синих линиях, после чего делали ускорения до красной линии, резко тормозили и сделали рывок обратно к синей линии.

6 комментариев

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Башмак Нирванов
Чую кто-то набрал Крикунова.
Ждём баллоны.
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Беня_Финитас
Пошли психи . Вместо того , чтобы разобраться - почему мёртвые 2 звена самых опытных и матёрых дядек ? Нико Хишер ( капитан) не хочет что ли играть ? Не поверю ! А вот почему он как и многие другие в никакущем состоянии что на предсезонке , что в регулярке - кому вопрос ? И главное - как выходить из этой ситуации , как набирать форму ? Беготнёй этой что ли ?
+6
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Рубикон
На картошку надо было ехать
+3
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Richman95
Скоро отставка
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saa1910mail@gmail.com
Маер вообще как инородное тело ..
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