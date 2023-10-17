Алан Летанг возглавит сборную Канады на МЧМ-2024, Сибрук войдет в руководство

Теги Брент Сибрук молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира юниорская лига Онтарио Сарния Алан Летанг Хоккей

Алан Летанг возглавит сборную Канады на МЧМ-2024.

48-летний бывший игрок и тренер загребского «Медвешчака» сейчас возглавляет клуб юниорской лиги Онтарио «Сарния».

Недавно Летанг привел сборную Канады U18 к победе на Кубке Глинки/Гретцки. 

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» Брент Сибрук войдет в состав управленческого штаба команды. 

Молодежный чемпионат мира в этом сезоне пройдет в шведском Гетеборге с 26 декабря по 5 января 2024 года. Сборная Канады будет защищать чемпионский титул, сборная России не допущена к участию. 

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