Никита Филатов: «Нет ощущения, что «Авангард» играет круто и интересно. Нравится Ткачев, их связка с Буше – одна из лучших в КХЛ»

Теги Авангард Никита Филатов КХЛ Владимир Ткачев Дамир Шарипзянов Рид Буше Либор Шулак Хоккей

Никита Филатов поделился мнением об игре «Авангарда».

– У «Авангарда» три уверенных победы, заработало большинство.

Владимир Ткачев играет на свои деньги. Очевидно, он по игре, качеству, да и по очкам, один из лучших в лиге в моменте.

– Есть что-то, что не нравится в игре «Авангарда»?

– Не могу сказать, что мне игра «Авангарда» само себе целостно нравится. Мне очень нравится Ткачев.

Считаю, что Рид Буше и Ткачев – одна из лучших связок в лиге. Мне нравится, как играет Либо Шулак. Он не играет так ярко, как в «Адмирале».

Потому что, скорее всего, роль первого защитника в «Авангарде» принадлежит Дамиру Шарипзянову.

Он играет 23 минуты за матч – это практически топ-3 или топ-5 в лиге по игровому времени. Шарипзянов в команде защитник номер один.

Но общего ощущения, что «Авангард» играет круто, красиво, интересно, у меня, конечно, нет, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

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7 комментариев

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de_puta_madre
Так и есть, всё верно сказал
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neolag
Ответ Наталья Кононенко
Кто такой Никита Филатов? Какой-то Никто который играет в Нигде?
А где играете вы?)
Как связано где он играет или нет и его мнение об игре авангарда? Болельщики Омска как обычно
+2
-1
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NN281061
Ещё одного иксперда отыскали, который, ну очень качественно, прокакал свою карьеру...
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Наталья Кононенко
Кто такой Никита Филатов?
Какой-то Никто который играет в Нигде?
+1
-1
0
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Антон Фёдоров
ну, у каждого своё мнение. но центр необходим для них. при всём уважении и старании Николишина.
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Наталья Кононенко
Ответ neolag
А где играете вы?) Как связано где он играет или нет и его мнение об игре авангарда? Болельщики Омска как обычно
А где играете Вы? Хотя - неинтересно!
Просто этот никто высказал свое мнение (которое никто не спрашивал) про Авангард с единственной целью - чтобы попасть в новости. Сказал бы что про Ваши клубы - не попал бы в новости. Никому бы не было неинтересно 🤣
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neolag
Ответ Наталья Кононенко
А где играете Вы? Хотя - неинтересно! Просто этот никто высказал свое мнение (которое никто не спрашивал) про Авангард с единственной целью - чтобы попасть в новости. Сказал бы что про Ваши клубы - не попал бы в новости. Никому бы не было неинтересно 🤣
Никто?) наверное вы очень плохо следите за хоккеем, только за авангардом.
Расскажу вам секрет, авангард за пределом Омска мало кому интересен. Может Балашихе еще
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