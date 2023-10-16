Никита Филатов: «Нет ощущения, что «Авангард» играет круто и интересно. Нравится Ткачев, их связка с Буше – одна из лучших в КХЛ»

Никита Филатов поделился мнением об игре «Авангарда».

– У « » три уверенных победы, заработало большинство.

играет на свои деньги. Очевидно, он по игре, качеству, да и по очкам, один из лучших в лиге в моменте.

– Есть что-то, что не нравится в игре «Авангарда»?

– Не могу сказать, что мне игра «Авангарда» само себе целостно нравится. Мне очень нравится Ткачев.

Считаю, что и Ткачев – одна из лучших связок в лиге. Мне нравится, как играет . Он не играет так ярко, как в «Адмирале».

Потому что, скорее всего, роль первого защитника в «Авангарде» принадлежит .

Он играет 23 минуты за матч – это практически топ-3 или топ-5 в лиге по игровому времени. Шарипзянов в команде защитник номер один.

Но общего ощущения, что «Авангард» играет круто, красиво, интересно, у меня, конечно, нет, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.