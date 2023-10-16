Никита Филатов: «Нет ощущения, что «Авангард» играет круто и интересно. Нравится Ткачев, их связка с Буше – одна из лучших в КХЛ»
Никита Филатов поделился мнением об игре «Авангарда».
– У «Авангарда» три уверенных победы, заработало большинство.
Владимир Ткачев играет на свои деньги. Очевидно, он по игре, качеству, да и по очкам, один из лучших в лиге в моменте.
– Есть что-то, что не нравится в игре «Авангарда»?
– Не могу сказать, что мне игра «Авангарда» само себе целостно нравится. Мне очень нравится Ткачев.
Считаю, что Рид Буше и Ткачев – одна из лучших связок в лиге. Мне нравится, как играет Либо Шулак. Он не играет так ярко, как в «Адмирале».
Потому что, скорее всего, роль первого защитника в «Авангарде» принадлежит Дамиру Шарипзянову.
Он играет 23 минуты за матч – это практически топ-3 или топ-5 в лиге по игровому времени. Шарипзянов в команде защитник номер один.
Но общего ощущения, что «Авангард» играет круто, красиво, интересно, у меня, конечно, нет, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.
Как связано где он играет или нет и его мнение об игре авангарда? Болельщики Омска как обычно
Какой-то Никто который играет в Нигде?
Просто этот никто высказал свое мнение (которое никто не спрашивал) про Авангард с единственной целью - чтобы попасть в новости. Сказал бы что про Ваши клубы - не попал бы в новости. Никому бы не было неинтересно 🤣
Расскажу вам секрет, авангард за пределом Омска мало кому интересен. Может Балашихе еще