Морозов о возможности возвращения в НХЛ: «Главное – сезон провести хорошо. Везде хочется быть лидером, дальше уже будем думать»

Теги Спартак НХЛ КХЛ Вегас Матч ТВ Иван Морозов Хоккей

Иван Морозов оценил возможность возращения в НХЛ.

– Вы вернулись другим человеком из Северной Америки, где провели 58 матчей в АХЛ за «Хендерсон» и набрали 17 (6+11) очков. Что вам дала эта командировка?

– Да много что дала. Там другая лига, иначе нужно играть. Другой размер площадки. И от удачи многое зависит.

В какую команду попадешь – в сильную или слабую. С кем будешь играть, есть большинство или нет.

Считаю, что я там прибавил в скорости. Стал принимать быстрее решения. Это мне сейчас помогает.

– Вы планируете снова попробовать силы в НХЛ через какое-то время?

– Везде хочется быть лидером, и не надо загадывать.

Сейчас главное – этот сезон провести хорошо, выстрелить в плей-офф. А дальше уже будем думать, – сказал нападающий «Спартака» Иван Морозов.

1 комментарий

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aleksejsencov7@gmail.com
Ваня топовый центр по меркам КХЛ, вопросов быть не может, а вот как пойдёт в Северной Америке вопрос открытый. Как бы не сложилось, спасибо за игру в Спартаке, надеюсь, что это не один сезон, а в дальнейшем удачи в карьере!
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