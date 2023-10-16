Морозов о возможности возвращения в НХЛ: «Главное – сезон провести хорошо. Везде хочется быть лидером, дальше уже будем думать»
Иван Морозов оценил возможность возращения в НХЛ.
– Вы вернулись другим человеком из Северной Америки, где провели 58 матчей в АХЛ за «Хендерсон» и набрали 17 (6+11) очков. Что вам дала эта командировка?
– Да много что дала. Там другая лига, иначе нужно играть. Другой размер площадки. И от удачи многое зависит.
В какую команду попадешь – в сильную или слабую. С кем будешь играть, есть большинство или нет.
Считаю, что я там прибавил в скорости. Стал принимать быстрее решения. Это мне сейчас помогает.
– Вы планируете снова попробовать силы в НХЛ через какое-то время?
– Везде хочется быть лидером, и не надо загадывать.
Сейчас главное – этот сезон провести хорошо, выстрелить в плей-офф. А дальше уже будем думать, – сказал нападающий «Спартака» Иван Морозов.
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