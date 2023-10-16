Голдобин об игре звена с Морозовым и Порядиным: «Ходим вместе в баню, рестораны, гуляем. Сразу понимаешь друг друга с полуслова, так легче работать»

Николай Голдобин ответил на вопрос о хорошей игре первого звена «Спартака».

действует в сочетании с Ивановым Морозовым и Павлом Порядиным.

– Первый и последний раз тройка бомбардиров из одного клуба лидировала в в 2014 году, когда в лиге делали погоду Сергей Мозякин, Ян Коварж и Данис Зарипов. Как вам удалось так быстро найти общий язык? Вы ведь раньше с Порядиным и Морозовым не играли.

– Не так уж мало мы вместе играем. Ну да, первый год.

Но много общаемся. И не только на льду – например, ходим вместе в баню, гуляем, заглядываем в рестораны. Общение помогает.

Сразу понимаешь друг друга с полуслова, и так легче работать вместе.

– Вот так все просто?

– Нет, конечно. Одна только баня не поможет. Надо еще стараться, и конечно, нужна удача.

– Говорят о Голдобине, что он набирает очки против слабых и средних команд. Что скажете?

– А я уже не реагирую на хейтеров. Мне всн равно – пусть говорят, – сказал нападающий « » Николай Голдобин.