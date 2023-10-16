Кержаков о Ларионове: «Очень нравится тренер – перенял момент с телефонами. Мечтал, что у меня будет возможность часто общаться с ним»

Александр Кержаков рассказал, что перенял из методик Игоря Ларионова.

– Следите ли за ?

– Внимательно не слежу. Но мне очень нравится тренер . Его интервью с удовольствием читаю и слушаю.

В прошлом году посмотрел выездное интервью Дениса Казанского с Ларионовым на базе « » – и просто был в восторге!

Момент с телефонами перенял и использую здесь. Перед началом тренировки ребята сдают телефоны.

Я сам сделал коробку с отделениями, написал номера. Забирают их только перед уходом.

– Чувствуете, что это работает?

– Чувствую, что они теперь не сидят в телефонах в раздевалке перед тренировкой, а разговаривают друг с другом.

Многие идут в наш импровизированный тренажерный зал, количество игроков, которые этим занимаются, с момента нововведения с телефонами увеличилось в три раза.

– Евгений Калешин из «Акрона» ездил к Ларионову на стажировку – и в таком же воодушевленном настроении, как и вы.

– Когда Ларионова назначили тренером «Торпедо», был вариант, что я останусь в Нижнем, и я мечтал, что у меня будет возможность часто общаться с ним.

К сожалению, не вышло. Но слежу за ним и радуюсь его успехам, – сказал главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков.