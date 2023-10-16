Кержаков о Ларионове: «Очень нравится тренер – перенял момент с телефонами. Мечтал, что у меня будет возможность часто общаться с ним»

Теги Торпедо Александр Кержаков Игорь Ларионов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кержаков рассказал, что перенял из методик Игоря Ларионова.

– Следите ли за КХЛ?

– Внимательно не слежу. Но мне очень нравится тренер Игорь Ларионов. Его интервью с удовольствием читаю и слушаю.

В прошлом году посмотрел выездное интервью Дениса Казанского с Ларионовым на базе «Торпедо» – и просто был в восторге!

Момент с телефонами перенял и использую здесь. Перед началом тренировки ребята сдают телефоны.

Я сам сделал коробку с отделениями, написал номера. Забирают их только перед уходом.

– Чувствуете, что это работает?

– Чувствую, что они теперь не сидят в телефонах в раздевалке перед тренировкой, а разговаривают друг с другом.

Многие идут в наш импровизированный тренажерный зал, количество игроков, которые этим занимаются, с момента нововведения с телефонами увеличилось в три раза.

– Евгений Калешин из «Акрона» ездил к Ларионову на стажировку – и в таком же воодушевленном настроении, как и вы.

– Когда Ларионова назначили тренером «Торпедо», был вариант, что я останусь в Нижнем, и я мечтал, что у меня будет возможность часто общаться с ним.

К сожалению, не вышло. Но слежу за ним и радуюсь его успехам, – сказал главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков.

4 комментария

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Bring Me The Horizon
Ларионов вообще производит отличное впечатление. И как тренер, и как человек.
Надеюсь, добьётся успехов в Торпедо
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Machine Head
Ларионов воспитанный и талантливый человек. Жаль, что так поздно встал на тренерский мостик . Но еще времени много. Дай Бог здоровья и терпения . В своих знаниях и опыте никому не откажет в помощи . Очень благородный .
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genowayy
Ответ Bring Me The Horizon
Ларионов вообще производит отличное впечатление. И как тренер, и как человек. Надеюсь, добьётся успехов в Торпедо
Я думаю то, чего он добился, уже можно назвать успехом. Люди его точно будут вспоминать, и игру его команды. Народной любви титулы вторичны
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Габорик
Кержаков - тренер Спартака, прекрасно звучит :)
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