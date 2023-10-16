Кержаков о Ларионове: «Очень нравится тренер – перенял момент с телефонами. Мечтал, что у меня будет возможность часто общаться с ним»
Александр Кержаков рассказал, что перенял из методик Игоря Ларионова.
– Следите ли за КХЛ?
– Внимательно не слежу. Но мне очень нравится тренер Игорь Ларионов. Его интервью с удовольствием читаю и слушаю.
В прошлом году посмотрел выездное интервью Дениса Казанского с Ларионовым на базе «Торпедо» – и просто был в восторге!
Момент с телефонами перенял и использую здесь. Перед началом тренировки ребята сдают телефоны.
Я сам сделал коробку с отделениями, написал номера. Забирают их только перед уходом.
– Чувствуете, что это работает?
– Чувствую, что они теперь не сидят в телефонах в раздевалке перед тренировкой, а разговаривают друг с другом.
Многие идут в наш импровизированный тренажерный зал, количество игроков, которые этим занимаются, с момента нововведения с телефонами увеличилось в три раза.
– Евгений Калешин из «Акрона» ездил к Ларионову на стажировку – и в таком же воодушевленном настроении, как и вы.
– Когда Ларионова назначили тренером «Торпедо», был вариант, что я останусь в Нижнем, и я мечтал, что у меня будет возможность часто общаться с ним.
К сожалению, не вышло. Но слежу за ним и радуюсь его успехам, – сказал главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков.
Надеюсь, добьётся успехов в Торпедо