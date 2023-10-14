Ривс не прочь вновь подраться с Зекаем: «Я всегда рядом. Не нравится, когда на меня набрасываются. Хочешь подраться – просто спроси»

Теги драки Монреаль Торонто видео НХЛ Райан Ривс Арбер Зекай Хоккей

Райан Ривс прокомментировал потасовку с Арбером Зекаем.

Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Монреалем».

В первом периоде Райан Ривс применил силовой прием против Кайдена Гуле, толкнул соперника на борт, после чего защитник «Канадиенс» Арбер Зекай заступился за партнера и начал потасовку с форвардом «Мэйпл Лифс».

«Мне не нравится, когда на меня набрасываются. Не знаю, делал ли я так против кого-то.

Если хочешь подраться – просто спроси. Я всегда рядом. Вы знаете, где меня найти», – сказал Райан Ривс.

5 комментариев

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HockeyMan
Ответ Ivan Juniorovich
Реально некрасиво было
Был совершенно обычно.
Один игрок применил грязный прием, партнер тут же заступился. Все как и у всех
+3
0
+3
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Иван Павлов
Ответ Ivan Juniorovich
Реально некрасиво было
Да ладно Вам. Я болельщик Торонто, но в чём тут обвинять Джекая? Ривз грязновато впечатал Гуле со спины в борт. И после этого ожидаемо Джекай с ним сцепился.

Да, Арбер изначально схватил его, когда тот был спиной к нему, но он не бил Ривза исподтишка (дождался, пока Райан повернётся) и в итоге честно выиграл драку.

Выглядит так, как будто Ривз просто ноет после проигранного замеса. На льду он абсолютно бесполезен как хоккеист, а теперь ещё и уступает другим как тафгай.
+2
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+2
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zherebyatnikov
В следующем матче будет весело...
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Ivan Juniorovich
Реально некрасиво было
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Tosha NeoN
Ответ Иван Павлов
Да ладно Вам. Я болельщик Торонто, но в чём тут обвинять Джекая? Ривз грязновато впечатал Гуле со спины в борт. И после этого ожидаемо Джекай с ним сцепился. Да, Арбер изначально схватил его, когда тот был спиной к нему, но он не бил Ривза исподтишка (дождался, пока Райан повернётся) и в итоге честно выиграл драку. Выглядит так, как будто Ривз просто ноет после проигранного замеса. На льду он абсолютно бесполезен как хоккеист, а теперь ещё и уступает другим как тафгай.
Да там драки особо и не получилось
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