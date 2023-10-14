Ривс не прочь вновь подраться с Зекаем: «Я всегда рядом. Не нравится, когда на меня набрасываются. Хочешь подраться – просто спроси»
Райан Ривс прокомментировал потасовку с Арбером Зекаем.
Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Монреалем».
В первом периоде Райан Ривс применил силовой прием против Кайдена Гуле, толкнул соперника на борт, после чего защитник «Канадиенс» Арбер Зекай заступился за партнера и начал потасовку с форвардом «Мэйпл Лифс».
«Мне не нравится, когда на меня набрасываются. Не знаю, делал ли я так против кого-то.
Если хочешь подраться – просто спроси. Я всегда рядом. Вы знаете, где меня найти», – сказал Райан Ривс.
Один игрок применил грязный прием, партнер тут же заступился. Все как и у всех
Да, Арбер изначально схватил его, когда тот был спиной к нему, но он не бил Ривза исподтишка (дождался, пока Райан повернётся) и в итоге честно выиграл драку.
Выглядит так, как будто Ривз просто ноет после проигранного замеса. На льду он абсолютно бесполезен как хоккеист, а теперь ещё и уступает другим как тафгай.