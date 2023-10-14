Ривс не прочь вновь подраться с Зекаем: «Я всегда рядом. Не нравится, когда на меня набрасываются. Хочешь подраться – просто спроси»

Райан Ривс прокомментировал потасовку с Арбером Зекаем.

Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата между « » и « ».

В первом периоде применил силовой прием против Кайдена Гуле, толкнул соперника на борт, после чего защитник «Канадиенс» заступился за партнера и начал потасовку с форвардом «Мэйпл Лифс».

«Мне не нравится, когда на меня набрасываются. Не знаю, делал ли я так против кого-то.

Если хочешь подраться – просто спроси. Я всегда рядом. Вы знаете, где меня найти», – сказал Райан Ривс.