20-летний Гамзин выиграл 3 из 3 матчей в КХЛ. Вратарь ЦСКА отразил 25 из 26 бросков «Сочи»

Теги ЦСКА КХЛ Сочи Дмитрий Гамзин Хоккей

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин выиграл третий матч в КХЛ.

ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний голкипер Дмитрий Гамзин провел первый матч в нынешнем сезоне и одержал победу, отразив 25 из 26 бросков.

Это был третий матч вратаря в лиге – во всех он победил.

В прошлом сезоне Гамзин сыграл два матча – против «Куньлуня» (5:1) и «Северстали» (4:2), парировав в общей сложности 60 из 63 бросков.

7 комментариев

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Fma wozo
просто молодец парень!
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Огюст
Вратарь не плохой , перспективный -нужно больше доверять парню играть в матчах , а как иначе опыта набираться !
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Операция Ы
Молодец! А победный гол забил новичок Фатеев!
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Oleg Olegov
Интересно, если бы Гамзин был не из ЦСКА, то ротенберг уже обменял бы его на Серебрякова?
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Британский шпион
Молодец, запомнилось, как в конце успел сместиться и принял бросок после резкого перевода на другой край. А Ване желаю не расклеиваться и набирать тонус, хотелось бы верить, что парень не сломан, хотя ежс и совдеповцы постарались.
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