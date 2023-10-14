20-летний Гамзин выиграл 3 из 3 матчей в КХЛ. Вратарь ЦСКА отразил 25 из 26 бросков «Сочи»
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин выиграл третий матч в КХЛ.
ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
20-летний голкипер Дмитрий Гамзин провел первый матч в нынешнем сезоне и одержал победу, отразив 25 из 26 бросков.
Это был третий матч вратаря в лиге – во всех он победил.
В прошлом сезоне Гамзин сыграл два матча – против «Куньлуня» (5:1) и «Северстали» (4:2), парировав в общей сложности 60 из 63 бросков.
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