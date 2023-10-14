Подколзин сделал дубль за фарм «Ванкувера» в 1-м матче сезона АХЛ и стал 1-й звездой

Василий Подколзин сделал дубль за фарм «Ванкувера» в 1-м матче сезона АХЛ.

22-летний нападающий был включен в основной состав «Кэнакс» на момент начала сезона, но уже 11 октября был вновь отправлен в АХЛ.

Россиянин помог «Эбботсфорду» обыграть « » (7:4) в первой игре регулярного чемпионата. Его признали первой звездой матча.

Отметим, что в прошлом сезоне набрал 18 (7+11) очков в 28 играх в . В 39 играх в НХЛ было 7 (4+3) баллов.