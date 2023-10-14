Подколзин сделал дубль за фарм «Ванкувера» в 1-м матче сезона АХЛ и стал 1-й звездой

Теги Ванкувер АХЛ Лаваль Рокет Василий Подколзин Эбботсфорд Хоккей

Василий Подколзин сделал дубль за фарм «Ванкувера» в 1-м матче сезона АХЛ.

22-летний нападающий был включен в основной состав «Кэнакс» на момент начала сезона, но уже 11 октября был вновь отправлен в АХЛ. 

Россиянин помог «Эбботсфорду» обыграть «Лаваль» (7:4) в первой игре регулярного чемпионата. Его признали первой звездой матча. 

Отметим, что в прошлом сезоне Подколзин набрал 18 (7+11) очков в 28 играх в АХЛ. В 39 играх в НХЛ было 7 (4+3) баллов. 

 

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