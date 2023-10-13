«Амбри-Пиотта» подписала Форментона до 31 декабря. Игрок «Оттавы» – фигурант расследования секс-скандала с игроками канадской молодежки

«Амбри-Пиотта» подписала форварда Алекса Форментона до 31 декабря.

24-летний нападающий уже играл за швейцарский клуб в прошлом сезоне.

Он набрал 13 (10+3) очков в 22 играх национального чемпионата и помог команде впервые в истории выиграть Кубок Шпенглера – 6 баллов в 4 матчах турнира.

Нынешний контракт может быть продлен до конца сезона. Как и в прошлом году, швейцарский клуб отметил, что условия соглашения могут быть пересмотрены в случае, если появится новая информация относительно расследования секс-скандала с участием хоккеистов молодежной сборной Канады в 2018 году.

принимал участие в том чемпионате мира. На сегодняшний день ему не предъявлено никаких обвинений.

Клуб подчеркнул, что игрок сможет вернуться в в случае позитивного для него исхода расследования.

В сезоне-2021/22 канадец набрал 32 (18+14) очка в 79 матчах регулярного чемпионата за «Оттаву» при полезности «минус 13». Сейчас он находится в резервном списке клуба, права на него принадлежат «Сенаторс».