«Амбри-Пиотта» подписала Форментона до 31 декабря. Игрок «Оттавы» – фигурант расследования секс-скандала с игроками канадской молодежки

Теги происшествия Оттава НХЛ молодежная сборная Канады Амбри-Пиотта чемпионат Швейцарии Алекс Форментон Хоккей

«Амбри-Пиотта» подписала форварда Алекса Форментона до 31 декабря.

24-летний нападающий уже играл за швейцарский клуб в прошлом сезоне. 

Он набрал 13 (10+3) очков в 22 играх национального чемпионата и помог команде впервые в истории выиграть Кубок Шпенглера – 6 баллов в 4 матчах турнира. 

Нынешний контракт может быть продлен до конца сезона. Как и в прошлом году, швейцарский клуб отметил, что условия соглашения могут быть пересмотрены в случае, если появится новая информация относительно расследования секс-скандала с участием хоккеистов молодежной сборной Канады в 2018 году.

Форментон принимал участие в том чемпионате мира. На сегодняшний день ему не предъявлено никаких обвинений. 

Клуб подчеркнул, что игрок сможет вернуться в НХЛ в случае позитивного для него исхода расследования. 

В сезоне-2021/22 канадец набрал 32 (18+14) очка в 79 матчах регулярного чемпионата за «Оттаву» при полезности «минус 13». Сейчас он находится в резервном списке клуба, права на него принадлежат «Сенаторс». 

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Даже странно, что не в СКА.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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