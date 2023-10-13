Агент Овечкина: «Александр подходит к старту сезона НХЛ в отличном состоянии. У него нет травм, ничего не беспокоит»
Агент Александра Овечкина рассказал о его готовности к сезону НХЛ.
«Александр в отличном состоянии подходит к старту регулярного чемпионата НХЛ. Он сейчас хорошо готов к сезону.
У него нет травм, ничего не беспокоит его», – сказал Глеб Чистяков.
Капитан «Вашингтона» начнет свой 19-й сезон в НХЛ матчем против «Питтсбурга» 13 октября (14 октября в 02:30 по московскому времени).
Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 шайбами в регулярных чемпионатах за карьеру. Лидирует Уэйн Гретцки (894).
Интервью у Басты, пикировка с Дзюбой и встреча с легендой Sports.ru. Как Овечкин провел лето
Какие рекорды НХЛ Овечкин еще побьет, а какие ему точно недоступны?
2 комментария