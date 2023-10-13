Агент Овечкина: «Александр подходит к старту сезона НХЛ в отличном состоянии. У него нет травм, ничего не беспокоит»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Глеб Чистяков Хоккей

Агент Александра Овечкина рассказал о его готовности к сезону НХЛ.

«Александр в отличном состоянии подходит к старту регулярного чемпионата НХЛ. Он сейчас хорошо готов к сезону.

У него нет травм, ничего не беспокоит его», – сказал Глеб Чистяков. 

Капитан «Вашингтона» начнет свой 19-й сезон в НХЛ матчем против «Питтсбурга» 13 октября (14 октября в 02:30 по московскому времени). 

Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 шайбами в регулярных чемпионатах за карьеру. Лидирует Уэйн Гретцки (894). 

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2 комментария

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Maasd4m
Хотелось бы увидеть резвый старт от Ови, чтобы с первого же матча Духу работы прибавилось)
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Кино Музыка
Не удивлюсь, если забьет полтинник.
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