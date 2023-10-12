Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Сможет ли забить 50 голов в этом сезоне? Или в 38 лет это тяжело?

– Все в руках Овечкина. В его руках даже сам Уэйн Гретцки. Великий, как человек с большим сердцем и большой хоккейной душой, будет очень рад, если Ови побьет его снайперский рекорд. Гретцки уже сказал, что будет летать вслед за Сашей в его решающих матчах, когда рекорд будет совсем близок.

Если травм не случится, то Овечкин и 50 голов сможет забить, и скоро рекорд Гретцки побьет. Я понимаю, что 38 лет – уже не мальчик. Но спорт – это не только игра на площадке, но в принципе борьба, в том числе с естественным старением. Спорт – это борьба за жизнь. И ей нужно уделить самое пристальное внимание.

Овечкин же профессионал, он должен справиться. Но без сомнений, партнеры должны помочь. Важна поддержка команды, « », Москвы, Кремля и Белого дома – причем сразу двух Белых домов, по обе стороны Атлантики, – сказал комментатор .