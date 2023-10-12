Дмитрий Губерниев: «Овечкин и 50 голов сможет забить, и рекорд Гретцки скоро побьет, если травм не случится. Важна поддержка «Вашингтона», Кремля и Белого дома»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Губерниев Политика Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов в этом сезоне? Или в 38 лет это тяжело?

– Все в руках Овечкина. В его руках даже сам Уэйн Гретцки. Великий, как человек с большим сердцем и большой хоккейной душой, будет очень рад, если Ови побьет его снайперский рекорд. Гретцки уже сказал, что будет летать вслед за Сашей в его решающих матчах, когда рекорд будет совсем близок.

Если травм не случится, то Овечкин и 50 голов сможет забить, и скоро рекорд Гретцки побьет. Я понимаю, что 38 лет – уже не мальчик. Но спорт – это не только игра на площадке, но в принципе борьба, в том числе с естественным старением. Спорт – это борьба за жизнь. И ей нужно уделить самое пристальное внимание.

Овечкин же профессионал, он должен справиться. Но без сомнений, партнеры должны помочь. Важна поддержка команды, «Вашингтона», Москвы, Кремля и Белого дома – причем сразу двух Белых домов, по обе стороны Атлантики, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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15 комментариев

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Alex Slobodskikh
🤡
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HockeyMan
Что он несет?
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личные рекорды это не хоккей
у них не Белый дом с государством, нефтяными и газовыми компаниями спонсируют хоккеистов а хоккейная индустрия платит налоги огромные в казну, там они на страну вкалывают а у нас обсасывают, Дима совсем умом тронулся
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продавец-пипец
Важно чтобы у Губера вата в башне не намокла!!!🤣
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Mephi027
Губерниев попутал НХЛ и НХЛ, Кремль в ночной лиге играет, а не в национальной.

А Байдену вообще не до хоккея, может старина Джо какую байку расскажет из детства но помощи от него тоже не жди.
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Machine Head
Губерниев пургу какую-то несёт . . Все будет зависеть от самого Овечкина , от его физических сил и стремления. Дай Бог Овечкина сил и здоровья пройти этот путь!
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Melnikov1968
В Кремле и Белом Доме других проблем,конечно,нет. Дима,ну что бред ты несешь? Думай иногда что говоришь.
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Mephi027
Тихо шифером шурша...
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Мистер Уайт
"Также важна поддержка ХАМАСа и ЦАХАЛа" - добавил Губерниев.
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Огюст
Очередная " каша " к завтраку по набору слов от Губерниева !
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Teokrat
Губер жжет. Ожидаем байдена в памперсах на трибуне кэпиталз
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Ярославец75
Кукухой поехал совсем?
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личные рекорды это не хоккей
"Когда вы говорите, такое впечатление что вы бредите"
(Иван Вас меняет профессию)
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maxhonda
Ну да, Байден такой: "Так, Украине помогли, Израилю помогли... Теперь можно и Овечкину помочь. "
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