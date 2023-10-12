Александр Овечкин: «Хочу сделать все возможное, чтобы помочь «Вашингтону» выйти в плей-офф. Это наша цель. Мы хотим бороться за Кубок Стэнли»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сообщил, что «Вашингтон» хочет бороться за Кубок Стэнли-2024.

Нападающий высказался в преддверии первого матча в новом сезоне НХЛ против «Питтсбурга». 

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин рассказал о своем отношении к погоне за рекордом в сезоне-2023/24.

«Я просто хочу играть. Я просто хочу попасть в плей-офф, а потом мы посмотрим, что получилось.

Прошлый год был, наверное, самым тяжелым в моей жизни из-за того, что случилось с моим отцом, но такова жизнь. К сожалению, это случается со всеми.

С моей точки зрения, я просто хочу сделать все возможное в этом году, чтобы помочь нашей команде выйти в плей-офф. Это наша цель.

Мы хотим попасть в плей-офф. Мы хотим бороться за Кубок. Мы хотим почувствовать эту атмосферу и ощутить эту напряженность.

В прошлом году было много разных причин – травмы, мы потеряли несколько очков, но это в прошлом. Ты ничего не можешь сделать сейчас, верно? Так что нужно просто двигаться дальше», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Напомним, в минувшем сезоне «Вашингтон» не попал в плей-офф впервые с 2014 года.

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8 комментариев

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АРХАТ
Ну не скажет же он: "Главное рекорд побить, а там как получится") Его не поймут)
+5
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rereg84
Ответ Skjegget84
Все это просто слова для обывателя, слишком много если …. Кэпс безнадежно отстали от лидеров лиги по скорости и омоложению состава, попутно упустив время начала перестройки. Все из-за рекордов Ови, ставка сделана именно на это
Бредский бред. Овечкина как раз на свои 9,5 млн. играет без вопросов, как он может быть причиной неудач менеджмента в целом. Да в принципе и менеджмент тоже винить сложно, просто уж слишком долго ВК был в лидерах лиги в целом, а значит и не было возможности толком набрать отличны игроков на драфтах. Хотя они и так умудрялись - и Кузя, и Карлсон, и Уилсон, и Орлов - всё это были отличные попадания. Жаль конечно, что они в своё время бездарно и непонятно слили Филиппа Форсберга, вот кто сейчас бы точно пригодился команде.
+3
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Maxim Shumov
🤭🤭🤭
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Пинающий Достоинства
Да да да да да ! 🤭
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k.vlad
Саня, ждем, всех хейтеров..придумываю..., в звезду!!!))
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