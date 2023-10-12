Александр Овечкин: «Хочу сделать все возможное, чтобы помочь «Вашингтону» выйти в плей-офф. Это наша цель. Мы хотим бороться за Кубок Стэнли»

Александр Овечкин сообщил, что «Вашингтон» хочет бороться за Кубок Стэнли-2024.

Нападающий высказался в преддверии первого матча в новом сезоне против «Питтсбурга».

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин рассказал о своем отношении к погоне за рекордом в сезоне-2023/24.

«Я просто хочу играть. Я просто хочу попасть в плей-офф, а потом мы посмотрим, что получилось.

Прошлый год был, наверное, самым тяжелым в моей жизни из-за того, что случилось с моим отцом, но такова жизнь. К сожалению, это случается со всеми.

С моей точки зрения, я просто хочу сделать все возможное в этом году, чтобы помочь нашей команде выйти в плей-офф. Это наша цель.

Мы хотим попасть в плей-офф. Мы хотим бороться за . Мы хотим почувствовать эту атмосферу и ощутить эту напряженность.

В прошлом году было много разных причин – травмы, мы потеряли несколько очков, но это в прошлом. Ты ничего не можешь сделать сейчас, верно? Так что нужно просто двигаться дальше», – сказал нападающий « » .

Напомним, в минувшем сезоне «Вашингтон» не попал в плей-офф впервые с 2014 года.