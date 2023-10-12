Нерс после 1:8 заявил об адаптации «Эдмонтона» к новой оборонительной тактике: «Играем по системе месяц. Пытаемся сгладить недостатки»

Дарнелл Нерс объяснил причины поражения со счетом 1:8.

«Эдмонтон» проиграл « » (1:8) в матче регулярного чемпионата .

В ходе предсезонной подготовки «Ойлерс» перешли на другую оборонительную модель – от зонной обороны к игре с каждый с каждым.

«Мы играем по этой системе больше месяца. По-прежнему пытаемся сгладить недостатки, но думаю, что в нашей команде все игроки достаточно умны, поэтому должны адаптироваться и играть лучше в своей зоне.

Что касается результата игры, то это всего лишь один матч.

Но в то же время мы должны понимать, что наша игра должна быть намного лучше, если мы хотим побеждать в этой лиге», – сказал защитник « » .