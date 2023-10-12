Нерс после 1:8 заявил об адаптации «Эдмонтона» к новой оборонительной тактике: «Играем по системе месяц. Пытаемся сгладить недостатки»

Теги Ванкувер Эдмонтон НХЛ Дарнелл Нерс Хоккей

Дарнелл Нерс объяснил причины поражения со счетом 1:8.

«Эдмонтон» проиграл «Ванкуверу» (1:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В ходе предсезонной подготовки «Ойлерс» перешли на другую оборонительную модель – от зонной обороны к игре с каждый с каждым.

«Мы играем по этой системе больше месяца. По-прежнему пытаемся сгладить недостатки, но думаю, что в нашей команде все игроки достаточно умны, поэтому должны адаптироваться и играть лучше в своей зоне.

Что касается результата игры, то это всего лишь один матч.

Но в то же время мы должны понимать, что наша игра должна быть намного лучше, если мы хотим побеждать в этой лиге», – сказал защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
"Да и ноги самолетные", - добавил Нерс.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
судя по результату, все мы понимаем, у кого нефть подглядела эту систему
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
По поводу системы, вас лучше с Роман Борисовичем поговорить. Он на системах собаку сьел. Опыт 1000+ просмотренных матчей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стальной Цуккини 5х5
Блин, я уж обрадовался, что у Ванкувера система Токкета заработала, а, оказывается, это Эдмонтон по новой системе играет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Защитники разобрали по игроку, и тут оказалось, что нападающих на одного больше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Жаль защита практически та же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raspisanie77
Его летом никто не покусал с фамилией, которая заканчивается на - берг?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий