Нерс после 1:8 заявил об адаптации «Эдмонтона» к новой оборонительной тактике: «Играем по системе месяц. Пытаемся сгладить недостатки»
Дарнелл Нерс объяснил причины поражения со счетом 1:8.
«Эдмонтон» проиграл «Ванкуверу» (1:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В ходе предсезонной подготовки «Ойлерс» перешли на другую оборонительную модель – от зонной обороны к игре с каждый с каждым.
«Мы играем по этой системе больше месяца. По-прежнему пытаемся сгладить недостатки, но думаю, что в нашей команде все игроки достаточно умны, поэтому должны адаптироваться и играть лучше в своей зоне.
Что касается результата игры, то это всего лишь один матч.
Но в то же время мы должны понимать, что наша игра должна быть намного лучше, если мы хотим побеждать в этой лиге», – сказал защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс.
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