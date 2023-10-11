Грегор подписал контракт с «Торонто» после просмотра на год и 775 тысяч долларов

Ноа Грегор подписал контракт с «Торонто» после просмотра.

25-летний нападающий подписал полноценное однолетнее соглашение с канадским клубом по итогам просмотрового договора.

Кэпхит – 775 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Ноа Грегор выступал за «Сан-Хосе». Нападающий набрал 17 (10+7) очков в 57 матчах регулярного чемпионата .

В общей сложности в лиге хоккеист провел 178 игр и отметился 51 (26+25) баллом за результативность.