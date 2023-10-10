Андрей Свечников пропустит старт сезона НХЛ из-за травмы колена

Форвард «Каролины» Андрей Свечников пропустит старт сезона НХЛ из-за травмы.

Он получил повреждение крестообразной связки в марте и пропустил остаток сезона-2022/23. В июле Андрей Свечников перенес операцию на колене.

«Харрикейнс» проведут первый матч в новом сезоне 12 октября против «Оттавы».

«Мы надеялись, что он будет готов. Он хорошо выглядит и все такое, но это не тот случай, когда вы хотите торопить его. Он близок, но он не готов. Так что какое-то время мы будем обходиться без него.

Поедет ли Свечников с командой на 6-матчевый выезд после домашнего матча? Скорее всего, нет. Посмотрим. Он очень близок. Мы уезжаем в четверг или пятницу, так что я не ожидаю, что это произойдет», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.