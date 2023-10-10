Шипачев о 3:0 с «Адмиралом»: «Добыли хорошую победу. Будем исправлять то, что у нас не получается, готовимся дальше»
Вадим Шипачев высказался после матча с «Адмиралом» (3:0).
– Две победы подряд во Владивостоке – отличный результат. Все ли получилось у команды?
– Главное, что мы выиграли две игры, а Артур Ахтямов сыграл на ноль. Поздравили его всей командой, он молодец.
А так, будем исправлять то, что у нас не получается. Готовимся дальше, в Хабаровске будут непростые игры.
– Многие говорят, что вы волшебник, раз забросили шайбу сквозь сетку. Сами как оцените этот момент?
– Шайба отскочила так, что вратарь этого не ожидал. Да, она зашла через сетку, но это не страшно.
Добыли хорошую победу, с отличным настроением едем дальше.
– Первый гол тоже получился красивым. Сложно оттачивать такие броски?
– Можно тренировать что угодно, но в игре сделать это сложнее. Хорошо, что шайба попала в девятку, – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев.
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