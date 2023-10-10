Гальченюк о 6-матчевом гостевом турне СКА: «Было много хайпа. С НХЛ не сравнить, там нет таких выездов, как здесь. Огромная страна, конечно»

Алекс Гальченюк высказался о длинной выездной серии СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга недавно провел 6 матчей подряд в гостях, включая игры на Дальнем Востоке. Команда одержала 4 победы при 2 поражениях.

«Выездная серия? Интересная была поездка. Было много хайпа из-за нее, пацаны говорили, что будет интересно. Было весело.

Много меняли часовые пояса, были дальние перелеты. Хорошо съездили на Дальний Восток, там зацепили три победы. Соскучились по игре дома, рады, что хорошо начали домашнюю серию.

С НХЛ не сравнить – там есть шестичасовые выезды, но таких, как здесь, по 10 часов, нет. Огромная, конечно, страна», – сказал 3-й номер драфта НХЛ-2012.