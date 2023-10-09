Андрей Козырев: «Северсталь» играет лучше на выезде – речь о качестве передач и игры. Связано это с безобразным качеством льда на домашней арене»

Андрей Козырев подверг критике качества льда на арене «Северстали».

« » проиграла московскому «Динамо» (0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

– Тяжелая для нас игра. Во втором периоде в особенности. Преимущество было за « ». Мы не успевали, не успевали в движении. Был ряд потерь в средней зоне.

В третьем периоде мы выровняли игру, дело пошло уже с переменным успехом. Увы, пропустили гол в овертайме. Соперник нас переиграл. Готовимся дальше.

– В первом и втором периодах было очень много брака. Почему?

– Мы много сил отдали в прошлой игре. Парадокс: мы играем на выезде лучше.

Сейчас речь именно о качестве передач, о качестве самой игры. С чем это связано? Скорее всего, с безобразным качеством льда здесь.

– В третьем периоде все-таки отодвинули игру от своих ворот. Как настраивали команду в перерыве?

– Мы сказали ребятам, что было много потерь на синей линии соперника.

Мы постарались упростить, перевести шайбу в глубину зоны соперника и тем самым отодвинули игру от ворот.

– Провели игру без удалений. Насколько для вас это принципиальный момент?

– Удаления ломают игру. В особенности, нашу. Мы даем сопернику шанс.

У «Динамо» шикарное большинство. Конечно, нам удалось избежать меньшинства – это хороший момент, – сказал главный тренер «Северстали» .