Андрей Козырев: «Северсталь» играет лучше на выезде – речь о качестве передач и игры. Связано это с безобразным качеством льда на домашней арене»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Ледовый дворец (Череповец) Динамо Хоккей

Андрей Козырев подверг критике качества льда на арене «Северстали».

«Северсталь» проиграла московскому «Динамо» (0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелая для нас игра. Во втором периоде в особенности. Преимущество было за «Динамо». Мы не успевали, не успевали в движении. Был ряд потерь в средней зоне.

В третьем периоде мы выровняли игру, дело пошло уже с переменным успехом. Увы, пропустили гол в овертайме. Соперник нас переиграл. Готовимся дальше.

– В первом и втором периодах было очень много брака. Почему?

– Мы много сил отдали в прошлой игре. Парадокс: мы играем на выезде лучше.

Сейчас речь именно о качестве передач, о качестве самой игры. С чем это связано? Скорее всего, с безобразным качеством льда здесь.

– В третьем периоде все-таки отодвинули игру от своих ворот. Как настраивали команду в перерыве?

– Мы сказали ребятам, что было много потерь на синей линии соперника.

Мы постарались упростить, перевести шайбу в глубину зоны соперника и тем самым отодвинули игру от ворот.

– Провели игру без удалений. Насколько для вас это принципиальный момент?

– Удаления ломают игру. В особенности, нашу. Мы даем сопернику шанс.

У «Динамо» шикарное большинство. Конечно, нам удалось избежать меньшинства – это хороший момент, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

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