Форвард «Оттавы» Норрис выбыл на неопределенный срок из-за травмы плеча

Теги травмы Оттава НХЛ Джош Норрис Ди Джей Смит Хоккей

Форвард «Оттавы» Джош Норрис выбыл на неопределенный срок из-за травмы плеча.

Нападающий провел всего 8 матчей в минувшем сезоне, набрав 3 (2+1) балла.

Он повредил плечо в игре против «Аризоны» 22 октября 2022 года. В январе Джош Норрис вернулся в состав, сыграв 3 матча за «Сенаторс», после чего перенес операцию и выбыл до конца сезона-2022/23.

Изначально ожидалось, что 24-летний форвард будет готов к тренировочному лагерю и сыграет во время предсезонки.

Планировалось, что Норрис будет играть во втором звене с Владимиром Тарасенко и Дрейком Батерсоном.

«Это вызывает беспокойство. Когда я составлял состав в середине июня и июле, он был в моем составе.

На данный момент мне говорят, что он не может играть», – сказал главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит.

1 комментарий

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Ildmitrievich
Я так понимаю, теперь Жозефа можно не обменивать?
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